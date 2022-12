El “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá, bobo” será una las frases más recordadas del Mundial Qatar 2022, no solo porque la dijo Lionel Messi, sino también por el contexto en el que se dio. Wout Weghorst, el segundo protagonista de esta escena, quedó retratado y nunca olvidará que fue insultado por el mejor futbolista de la historia.

Luego de la victoria de Argentina sobre Países Bajos, el ambiente estaba caldeado y ‘Leo’ mostró su versión más conflictiva, esa que no aguanta pulgas. Semanas después de lo sucedido, el delantero de la ‘Naranja Mecánica’ revivió el entretelón con Messi y reconoció que eso le valió para ser reconocido por el argentino.

“Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien”, manifestó Weghorst en diálogo con los medios de comunicación luego de su más reciente partido con el Besiktas en la Copa de Turquía.

Aunque muchos pesaron que después de ese entredicho el neerlandés se llevó una mala imagen de Messi, sucedió todo lo contrario. Wout Weghorst reconoció que fue un duro partido el que vivieron en los cuartos de final de la Copa del Mundo y consideró que ‘Leo’ es uno de los mejores de la historia del fútbol.

“Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia”, añadió el delantero que pertenece al Burnley, pero está en el Besiktas como cedido.

“Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si...? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido por haber podido vivir una Copa Mundial. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera”, añadió el neerlandés de 30 años.

¿Cuál será el futuro de Messi en el PSG?

El contrato de Lionel Messi en el París Saint Germain termina en junio del 2023 y desde este mes de enero podría negociar con cualquier otro club si así lo desea. Sin embargo, el cuadro parisino tiene la esperanza de retenerlo, por lo menos, una temporada más.

Así, pues, desde Francia han informado que las negociaciones están encaminadas y ‘Leo’ estaría cerca de aceptar una prórroga de su contrato hasta junio del 2024. De momento, el equipo dirigido por Christophe Galtier está enfocado en ganar la Champions League, torneo para el que decidieron juntar a Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar en la delantera.





