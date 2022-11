A menos de un mes para el Mundial 2022, los comandos técnicos de las selecciones que participarán en dicho certamen solo están a la espera que termine la primera rueda de las temporadas del fútbol europeo para empezar a trabajar con todo su plantel. Hay combinados que ya dieron a conocer su lista definitiva para viajar a Qatar, mientras otros solo han hecho público una nómina amplia, con más de los 26 jugadores elegibles por reglamento FIFA. La fecha límite es el 11 de noviembre.

Como era de esperarse, algunas listas han traído polémica y decepción en los aficionados. En el caso de México, por ejemplo, se esperaba el llamado del arquero Carlos Acevedo, figura del Santos Laguna en la Liga MX; sin embargo, el ‘Tata’ Martino no cambió a sus habituales Memo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Situación similar ocurre con el ‘Chicharito’ Hernández, quien pese a ser uno de los mejores jugadores de la MLS esta temporada, también fue omitido del combinado ‘azteca’.





Costa Rica

Arqueros: Keylor Navas, Esteban Alvarado y Patrick Sequeira

Defensa: Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Keysher Fuller, Kendall Waston, Daniel Chacón, Carlos Martínez, Bryan Oviedo y Ronald Matarrita.

Volantes: Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Youstin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas López, Jewisson Bennette, Álvaro Zamora, Anthony Hernández, Brandon Aguilera y Bryan Ruiz.

Delanteros: Joel Campbell, Anthony Contreras y Johan Venegas.





Japón

Arqueros: Shuichi Gonda, Eiji Kawashima y Daniel Schmidt.

Defensores: Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Hiroki Sakai, Takehiro Tomiyasu, Yuta Nakayama, Miki Yamane, Shogo Taniguchi, Ko Itakura e Hiroki Ito.

Mediocampistas: Goku Shibasaki, Wataru Endo, Takumi Minamino, Junya Ito, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Hidemasa Morita, Ao Tanaka, Kaoru Mitoma y Yuki Soma.

Delanteros: Takuma Asano, Ayase Ueda y Daizen Maeda.





Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Defensas: Danilo (Juventus, Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus)

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinicius Jr. (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal)- Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo) y Rodrygo (Real Madrid)





Australia





Porteros: Matt Ryan (Copenhague/DIN), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Defensas: Milos Degenek (Columbus Crew/USA), Aziz Behich (Dundee United/ESC), Joel King (OB/DIN), Nathaniel Atkinson, Kye Rowles (Hearts/ESC), Fran Karacic (Brescia/ITA), HarrySouttar (Stoke City/ING), Bailey Wright (Sunderland/ING) y Thomas Deng (Albirex Niigata/JPN).

Medios: Aaron Mooy (Celtic/ESC), Jackson Irvine (St. Pauli/GER), Ajdin Hrustic (Hellas Verona/ITA), Keanu Baccus (St. Mirren/ESC), Cameron Devlin (Hearts/ESC) y Riley McGree (Middlesbrough/ING)

Delanteros: Awer Mabil (Cádiz/ESP), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian/ESC), Jamie Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings, Garang Kuol (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/JPN) y Craig Goodwin (Adelaida United).





Dinamarca

Porteros: Kasper Schmeichel y Oliver Christensen.

Defensas: Simon Kjær, Joakim Mæhle, Rasmus Nissen, Daniel Wass, Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Joachim Andersen y Victor Nelsson.

Centrocampistas: Thomas Delaney, Christian Eriksen, Pierre Emile Højbjerg, Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen y Jesper Lindstrøm.

Delanteros: Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius y Jonas Wind.





Croacia

Porteros: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic e Ivo Grbic.

Defensas: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barisic, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Martin Erlic y Josip Sutalo.

Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Jristijan Jakic y Luka Sucic.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir y Marko Livaja.





Suiza

Porteros: Gregor Kobel, Philipp Kohn, Jonas Omlin y Yann Sommer.

Defensas: Manuel Akanji, Eray Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Schär y Silvan Widmer.

Centrocampistas: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Djibril Sow, Granit Xhaka y Denis Zakaria.

Delanteros: Breel Embolo, Noah Okafor, Hans Seferovic, Xerdan Shaqiri, Renato Steffen, y Rubén Vargas.





Argentina - lista preliminar

Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Agustín Marchesín.

Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Juan Foyth, Facundo Medina, Nehuén Pérez, Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez, Alejandro ‘Papu’ Gómez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Emiliano Buendía, Lucas Ocampos y Nicolás Domínguez.

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel di María, Joaquín Correa, Nicolás González, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Ángel Correa, Thiago Almada, Giovanni Simeone y Lucas Alario.





México - lista preliminar

Arqueros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota

Defensas: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo y Jesús Angulo.

Volantes: Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Erick Gutiérrez, Luis Chávez, Erick Sánchez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Romo.

Delanteros: Diego Lainez, Alexis Vega, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Henry Martín, Santiago Giménez y Rogelio Funes Mori, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona.





Uruguay - lista preliminar

Arqueros: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastián Sosa, Santiago Mele, Gastón Olveira.

Defensas: José María Giménez, Sebastián Coates, Diego Godín, Martín Cáceres, Sebastián Cáceres, Agustín Rogel, Leandro Cabrera, Bruno Méndez, Santiago Bueno, Gastón Álvarez, Ronald Araújo, Damián Suárez, Guillermo Varela, Federico Pereira, José Luis Rodríguez, Giovanni González, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Luis Espino, Lucas Olaza, Maximiliano Araújo.

Volantes: Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Mauro Arambarri, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Fernando Gorriarán, Felipe Carballo), César Araújo, Fabricio Díaz, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros: Facundo Pellistri), Agustín Canobbio, Diego Rossi, Brian Ocampo, Facundo Torres, David Terans, Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Maximiliano Gómez, Martín Satriano, Agustín Álvarez Martínez, Jonathan Rodríguez, Nicolás López, Tiago Borbas.





¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre









