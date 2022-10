Lionel Messi tuvo una amena y larga entrevista con Sebastián ‘Pollo’ Vignolo para STAR Plus, en la que no solo dio detalles de cómo llega él y la Selección Argentina al Mundial Qatar 2022, sino también de su vida personal, aquella que siempre ha tratado de mantener alejada de la prensa. Esta vez, la ‘Pulga’ se sinceró y no dudó en hablar de su esposa, hijos y amigos.

Consultado por cómo se desenvuelve en su día a día, alejado de las canchas, Leo aseguró que es una persona “normal” gracias a la buena educación que recibió de su familia durante los primeros años de su vida en Argentina. “Soy normal, como cualquiera. Por ahí la gente se imagina cualquier cosa y soy normal, como cualquiera. Me educaron de una manera de chiquito, con los valores que me inculcaron mis viejos, reforcé todo eso en Barcelona, club con valores muy marcados, identificados. Siempre crecí con esa filosofía”, dijo Messi en una faceta que pocas veces antes se le ha visto.

“Amigos tengo pocos. Amigos de verdad. Después, mi familia. Siempre me refugié mucho en ellos, lo más importante y donde yo me siento feliz, no necesito mucho más, agregó en otro momento”, haciendo referencia a su entorno más cercano.

Sobre la fama, confesó que usualmente no puede hacer caso a los pedidos de su hijos para ir a determinados lugares de recreación, como cualquier persona de a pie; sin embargo, explicó que tiene otras alternativas para pasar tiempo en familia.

“Los nenes me dicen ‘vamos acá, allá’ y les digo que no. Es verdad que me pierdo muchas cosas. No lo sufren, nos prohibimos de hacer muchas cosas, no por nada, no pasa nada por salir, pero por ahí está bueno tener momentos solos con tu familia. Cuando podemos, hacemos nuestra salida familiar”, contó Messi antes de asegurar también sí tiene un lado romántico y se da tiempo para sostener su relación de la mejor manera posible

“Tengo mi lado romántico de vez en cuando, ja... Son muchos años ya los que llevo con Anto, así que de vez en cuando está bueno hacer cosas diferentes. A la Torre Eiffel no fuimos nunca, sí estuvimos cerca. Fuimos hace mucho tiempo, muchos años, antes de que naciera Thiago, vinimos y la pasamos bien, pero el tema de la comida en la torre, no... Soy más de lo normal”, puntualizó ‘Leo’.





