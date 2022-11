El Mundial Qatar 2022 se encuentra cada vez más cerca y hay equipos que son candidatos a quedarse con el máximo trofeo. Brasil es parte de esta selecta lista y tienen a Neymar como uno de sus principales baluartes. El brasileño se pronunció sobre lo que se viene y dejó entrever que este podría ser su último paso por la Copa del Mundo y retiro del ‘scratch’.

“Jugaré este Mundial como si fuera el último. Hablo permanentemente con mi padre sobre esto. Debo jugar cada partido como si fuera el último porque no se sabe qué pasará mañana”, indicó el jugador de PSG en entrevista donde habló sobre lo que se viene en Qatar 2022.

Las palabras también dejaron cierta incógnita sobre su futuro. Con 30 años de edad, este será su tercer Mundial y por un tema de desgaste se viene rumoreando que ya no estaría presente en los próximos años. El brasileño se puso en todos los supuestos al opinar.

“No puedo garantizar que juegue otra Copa. Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera la última. Tal vez jugaré otra, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”, agregó acerca de su posible retirada de la ‘Canarinha’.





Las críticas en el fútbol

Neymar es uno de los jugadores más cuestionados de la Selección de Brasil por su accionar fuera de los campos de juego. Sin embargo, esta vez reflexionó sobre esta situación y mandó un claro mensaje a los detractores que se ocupan en hablar sobre su carrera.

“La crítica es injusta y me duele porque nadie sabe la realidad en la que vivo. Nadie conoce mi día a día. La gente que me rodea, la que está más cerca de mí, sabe muy bien lo que hago para estar en forma, para estar al 100 por ciento y no lesionarme. Las lesiones pasan, son parte del deportista, del futbolista”, amplió en su explicación.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor