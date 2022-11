Polonia vs. Arabia Saudita se enfrentan este sábado 26 de noviembre por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. El duelo se llevará a cabo en el estadio Ciudad de la Educación y arrancará desde las 8:00 a.m. (hora peruana). Este será uno de los partidos más esperados de la fecha, puesto que, tras la victoria ante Argentina, el conjunto árabe podría conseguir su clasificación a la siguiente etapa si es que consigue un nuevo triunfo. Eso sí, son muchos los fanáticos que se encuentran pendientes a este cotejo, por lo que te daremos a conocer las mejores predicciones.

Los dirigidos por Czesław Michniewicz no pudieron pasar del empate en su estreno en la Copa del Mundo ante México (0-0). Los europeos estuvieron cerca de sumar los tres puntos e incluso Lewandowski tuvo la oportunidad de poder tirar un penalti que terminó errando tras una gran tapada de Guillermo Ochoa. Ojo, no hay duda que se trata de una selección con cierta edad, que lleva muchos años jugando con el mismo bloque y que sigue dando la sensación de ser muy sólida en la última línea.

Eso sí, el hecho de estar en Qatar es todo un logro, ya que luego de haber sufrido en la fase de clasificación, el poder disputar un torneo con las mejores selecciones del mundo es síntoma que se viene haciendo un buen trabajo. Ahora veremos qué resultado puede cosechar en el partido ante Arabia Saudita, que llega con la moral a tope después de haber dado la gran sorpresa en la primera jornada.

Los de Hervé Renard, por su lado, sorprendieron al vencer a uno de los candidatos al título. Y es que los árabes lograron imponerse 1-2 ante Argentina, logrando así un resultado histórico. De hecho, el combinado solamente tenía registrado tres triunfos en la Copa del Mundo, por lo que ganar este duelo es todo un éxito para uno de los planteles más humildes del certamen.

Lo cierto es que ya tienen tres puntos en su casillero y marchan en la prímera posición de su grupo. Veremos si esto le da cierta confianza para seguir sumando en un partido complicado, ya que su rival siempre ha sido competitiva en los torneos a los que ha acudido.

Cabe resaltar que Polonia y Arabia Saudita se han cruzado solo en una ocasión en un partido amistoso que se celebró en el año 2005. Dicho encuentro culminó con un triunfo polaco al ganador por un ajustado 1-2. Se viene un partidazo.

CASAS DE APUESTAS POLONIA EMPATE ARABIA SAUDITA Te Apuesto 1.80 3.62 4.59 Betsson 1.78 3.75 4.80 Inkabet 1.75 3.60 4.80





