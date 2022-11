Este lunes por la mañana, una mala noticia llegó a la concentración de la selección francesa de cara al Mundial de Qatar 2022. Se trata de la baja de Presnel Kimpembe, quien se perderá la Copa del Mundo tras no recuperarse de su lesión. Eso sí, Didier Deschamps, actual entrenador de ‘Les Bleus’, llamó de inmediato al defensor del Mónaco, Axel Disasi, quien tomará el lugar del zaguero de la escuadra parisina.

Kimpembe, jugador del Paris Saint Germain y un fijo desde 2018 en las convocatorias de Didier Deschamps, no se ha recuperado lo suficiente de una lesión en un tendón de Aquiles, señaló la Federación en un comunicado.

Titular indiscutible en el PSG, Kimbembe (27 años y 28 internacionalidades) verá como su lugar es ocupado por Disasi, que a sus 24 años no ha sido convocado por la selección absoluta, aunque sí por las categorías inferiores del equipo nacional.

Este anuncio llegó pocos minutos después de que la Federación comunicara que Deschamps ha llamado al atacante Marcus Thuram, del Borussia de Moenchengladbach, para completar la lista de 26 jugadores que pueden ser llamados.

Cabe resaltar que la selección francesa comienza hoy su concentración en Clairefontaine de cara al mundial, que iniciará el próximo domingo 20 de noviembre con el duelo inaugural entre Ecuador vs. Qatar.

Así quedó la lista de Francia para el Mundial Qatar 2022

Porteros: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes)

Defensas: Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Disasi (Mónaco), Konaté (Liverpool), Koundé (FC Barcelona), Pavard (Bayern Munich) ), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Munich), Varane (Manchester United).

Centrocampistas: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Mónaco), Guendouzi (OM), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Veretout (OM).

Delanteros: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Munich), Dembélé (FC Barcelona), Giroud (AC Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Mbappé (PSG), Nkunku (Leipzig) y Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach).

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





