La Selección de Brasil viene preparándose arduamente para su debut en el Mundial de Qatar 2022. Y es que la ‘Canharinha’, actualmente dirigida por Tite, es uno de los serios candidatos a llevarse el título en esta edición, por lo que se encuentran afinando los últimos detalles para su presentación en la cita mundialista. Sin embargo, el elenco sudamericano tuvo un percance en el entrenamiento de esta mañana, en el cual no estuvieron presentes Neymar y Marquinhos.

Y es que los dos futbolistas, que militan en la Ligue 1, fueron bajas en la sesión de este lunes tras un inconveniente con el vuelo chárter desde París, según apuntan diferentes medios brasileños. Asimismo, se reveló que el plan era que, a seis días del torneo, el DT cuente con todos los 26 futbolistas de su lista, pero terminó trabajando con 24 el día de hoy.

No obstante, tras el problema del viaje, ambos jugadores se ausentaron de las prácticas. Eso sí, tanto el delantero como el defensor se unirán a la concentración antes del final del día. “El grupo se completará al final de la tarde, con la llegada del defensa Marquinhos y el delantero Neymar”, se lee en el comunicado que emitió la Federación Brasileña de Fútbol.

Como se recuerda, Brasil viene concentrando en el complejo deportivo de la Juventus de Italia desde el domingo 13, donde ha reservado un total de 105 cuartos para todo su plantel. Los dirigidos por Tité estarán alojados en este recinto hasta el sábado 19, un día antes de la inauguración del Mundial.

¿Cuándo debuta Brasil en Qatar 2022?

La selección brasileña, dirigida por Tite, integra el Grupo G del Mundial. La ‘Canarinha’ tiene programado su debut en el torneo el jueves 24 de noviembre ante Serbia. Cuatro días más tarde, el ‘Scratch’ chocará con Suiza. El cierre de su participación en la fase de grupos será el viernes 2 de diciembre, cuando enfrente a Camerún.

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





