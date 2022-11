El Mundial Qatar 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina. Y aunque la selección peruana no se encuentra entre los 32 participantes, en territorio nacional existe gran expectativa por disfrutar de la justa deportiva de Medio Oriente. Al igual que en Rusia 2018, Latina se encargará de la transmisión de la competencia de selecciones en señal abierta, aunque no contará con todos los partidos de la fase de grupos. De los 48 encuentros de la etapa inicial, solo 20 se podrán ver completamente gratis a través de canal 2.

Entre los partidos más resaltantes que Latina llevará a las pantallas de los peruanos se encuentra, sin duda alguna, el de la inauguración entre Qatar y Ecuador. También destacan los choques entre Argentina vs. México, Inglaterra vs. Estados Unidos, Polonia vs. Argentina y Portugal vs. Uruguay.

Lamentablemente, los peruanos no podrán ver en señal abierta el Alemania vs. España que se disputará el domingo 27 de noviembre. A pesar de ser uno de los enfrentamientos más emocionantes de la primera ronda, se tendrá que buscar otras alternativas de transmisión en TV tradicional o streaming.

El canal que sí contará con el Alemania vs. España y otros interesantes duelos será nada menos que DIRECTV Sports. La señal de deportes de DIRECTV cuenta en su programación con los 64 partidos que tendrá la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Cabe recordar que DIRECTV es un sistema de televisión satelital subsidiaria de AT&T Corporation con sede en California, Estados Unidos. Incluye una gran variedad de programación con canales de deportes, familia, películas, noticias, entre otros. Además, ofrece la posibilidad de ver su señal de en televisores, computadores y aparatos móviles para todos los miembros de un hogar.

La fase de grupos comenzará el próximo 20 de noviembre con el partido entre Qatar y Ecuador, y durará hasta el 2 de diciembre, cuando queden definidos los 16 equipos que participarán de los octavos de final, que empezarán un día después.





Partidos de fase de grupos de Qatar 2022 vía Latina (Canal 2)

PARTIDO FECHA HORA Qatar vs. Ecuador 20.11 11.00 a. m. Estados Unidos vs. Gales 21.11 2.00 p. m. México vs. Polonia 22.11 11.00 a. m. Francia vs. Australia 22.11 2.00 p. m. Alemania vs. Japón 23.11 8.00 a. m. Portugal vs. Ghana 24.11 11.00 a. m. Brasil vs. Serbia 24.11 2.00 p. m. Inglaterra vs. Estados Unidos 25.11 2.00 p. m. Polonia vs. Arabia Saudita 26.11 8.00 a. m. Argentina vs. México 26.11 2.00 p. m. Bélgica vs. Marruecos 27.11 8.00 a. m. Corea del Sur vs. Ghana 28.11 8.00 a. m. Portugal vs. Uruguay 28.11 2.00 p. m. Países Bajos vs. Qatar 29.11 10.00 a. m. Gales vs. Inglaterra 29.11 2.00 p. m. Australia vs. Dinamarca 30.11 10.00 a. m. Polonia vs. Argentina 30.11 2.00 p. m. Japón vs. España 01.12 2.00 p. m. Corea del Sur vs. Portugal 02.12 10.00 a. m. Camerún vs. Brasil 02.12 2.00 p. m.





Calendario del Mundial de Qatar 2022





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor





TE PUEDE INTERESAR