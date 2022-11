TV Pública: descargar y cómo ver partidos de fútbol del Mundial Qatar 2022.

Buenas noticias para todos los hinchas incondicionales de la selección de Argentina. Una vez más, TV Pública llevará la transmisión de los partidos del Mundial Qatar 2022 de la ‘Scaloneta’. Ya sea en la fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales o la mismísima final, el citado canal transmitirá a todos los hogares argentinos los encuentros de la Albiceleste en Medio Oriente. Tal como ha quedado confirmado, el duelo inaugural entre el anfitrión y Ecuador, la ceremonia de apertura, así como la clausura irán por la pantalla de TVP.

En el marco de la nueva programación anunciada por TVP, Coco Sily y Carla Conte conducirán ‘Somos Mundiales’, parte programación dedicada a la cobertura de Qatar 2022. Incluirá programas diarios, cobertura especial desde la ciudad del Mundial y dos documentales dedicados a Lionel Messi y Scaloni respectivamente.

TV Pública presentará una cobertura de dimensión federal, pública, libre y gratuita para acompañar a todos los y las argentinas que vibrarán con cada juego del equipo de Scaloni.

Antes se presentarán programas especiales para palpitar la espera de la Copa, con emisiones diarias al mediodía y al final de la tarde, con la cuenta regresiva, con las novedades y los detalles de las selecciones participantes de Qatar 2022, la preparación del equipo argentino y las notas que descubren toda la pasión mundialista del país.

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





