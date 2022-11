TyC Sports transmitirá el Mundial Qatar 2022 EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio argentino y otras partes de América Latina. Como suele pasar en cada edición de la Copa del Mundo, la citada señal de TV llevará a todos los hogares los 64 partidos de la justa deportiva. El canal argentino, con operaciones por cable, está encargado de pasar los mejores eventos deportivos en el planeta como la Champions League, Superliga Argentina, entre otros. Como era de esperarse, para este año, ofrece a su audiencia la transmisión de la competición de Medio Oriente.

Según información del diario Clarín, TyC Sports es la primera señal dedicada al deporte en el país. Desde 1994, su pantalla ofrece los acontecimientos deportivos más destacados, como los encuentros de las selecciones nacionales de fútbol y basquetbol, Copa Davis, Mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos, entre otros.

La programación de TyC Sports también incluye ciclos y noticieros deportivos de producción propia. La señal no sólo lidera su segmento sino que se encuentra entre las primeras del cable.

“La señal internacional de TyC Sports llega a los Estados Unidos (donde es recibida por más de 1.300.000 abonados), Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Panamá, Nicaragua, México, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica y Guatemala. Alrededor de 5.000.000 de hogares en América Latina tienen TyC Sports”, se lee en la página de Clarín.





Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





