España vs. Jordania se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE en el partido amistoso internacional, este jueves 17 de noviembre del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Amman International. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN, STAR Plus y La 1 TVE3. Se espera un encuentro lleno de goles.

Será el único compromiso de preparación que disputará la ‘Roja’ en la víspera de Qatar 2022. A solo días del debut en la Copa del Mundo, la idea del seleccionador Luis Enrique Martínez es probar las piezas con miras al juego frente a Costa Rica del miércoles 23. De ese modo, el DT quiere ver quién puede ejercer de ‘9′.

¿A qué hora juegan España vs. Jordania en partido amistoso?

México – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Paraguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 5:00 p.m.

Y es que, en la antesala, Álvaro Morata será reservado porque no se siente a pleno. Entonces, el DT de España piensa en Ferran Torres o Dani Olmo para reemplazarle. En tanto, Ansu Fati, la sorpresa en la convocatoria, y Marco Asensio se perfilan como los que tienen un lugar seguro en el tridente ofensivo.

En más, Luis Enrique ratifica la confianza a Unai Simón en la portería. También a Aymeric Laporte en la zaga central. También un lugar asegurado para Sergio Busquets, como el eje del equipo. En esa misma línea, Koke Resurrección, recuperado de una lesión, debe ganar la pulseada a Gavi, cuyo compañero en Barcelona, Pedri González, iniciará el duelo.

Canales del partido de España vs. Jordania:

Para ver el partido entre en España y Jordania amistoso internacional, hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes verlo mediante La 1 de TVE. Si estás en Latinoamérica podrás sintonizarlo en ESPN.

¿Dónde ver España vs. Jordania en partido amistoso?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre España y Jordania en amistoso hay dos señales disponibles. Si te encuentras en España podrás seguirlo a través de RTVE Play. Si vives en Latinoamérica se puede ver mediante Star Plus.

España vs. Jordania: posibles alineaciones del partido

España: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Marco Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres o Dani Olmo.

Jordania: Sahfi; Al Zawahreh, Mohammad Ali, Zahran; Samir, Al Murjan, Al Rawashdeh, Bani Attiah, Deeb; y Al Laham.

¿Dónde juegan España vs. Jordania en partido amistoso?





