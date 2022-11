Argentina vs. Arabia Saudita cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO) en el inicio del Mundial Qatar 2022. Las acciones se desarrollan desde las 5:00 a.m. (hora peruana) y 7:00 a.m. (hora argentina) desde el estadio Lusail este martes 22 de noviembre. Lionel Messi comenzará su paso por su quinta Copa del Mundo en su historia con una selección que se perfila como candidata. El duelo podrá ser visto en la señal de DIRECTV Sports para toda Latinoamérica. TyC Sports y TV Pública llevarán el partido para toda Argentina. Sigue todos los detalles y el minuto a minuto por la señal exclusiva de Depor.





Argentina se prepara para enfrentar a Arabia Saudita. (Twitter)





Argentina vs. Arabia Saudita: probables alineaciones

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Arabia Saudí: Al. Owais; Yasir Al-Shahrani, Ali Al-Bulaihi, A. Al-Amri, S. Abdulhamid; S. Al-Faraj, A. Al-Malki, Mohamed Kanno; Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan.





