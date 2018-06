Persignarse, rezar o dar tres saltos en un pie, estaban entre las costumbres más comunes de un futbolista antes de ingresar a una cancha de fútbol. Decimos "estaban" pues Julian Draxler sorprendió con la confesión de un peculiar ritual instantes antes de ingresar al gramado y que, según sus propias palabras, le "da felicidad".

El talentoso jugador de la Selección de Alemania , que se prepara para el Mundial Rusia 2018 , reveló que se echa perfume previo a una práctica o un partido. "Da igual si es un entrenamiento o un partido. Nunca salgo al campo sin perfume" , declaró el atacante del PSG para la revista Bunte.

"A veces mis compañeros me preguntan si no estoy mal de la cabeza. Cada uno tiene un ritual antes de un partido y yo agarro generalmente una vez más mi neceser y me echo dos, tres pulverizaciones de perfume. Me da una sensación de felicidad" , señaló Julian Draxler .

Alemania , con Draxler dentro de la lista de 23 jugadores, continuará su preparación con un amistoso ante Arabia Saudita en Leverkusen el viernes. “Hay que ver todo el panorama para tener un equipo variable y bien equilibrado, preparado para todas las eventualidades” , dijo Löw, entrenador de la 'Mannschaft'.



Alemania debuta contra México el 17 de junio. Los otros integrantes del Grupo F son Suecia y Corea del Sur.