Alemania vs. Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO chocan este miércoles 27 de junio en el marco de la jornada 3 del Grupo F del Mundial Rusia 2018 . El partido se jugará en el Kazan Arena desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV, Latina, TV Azteca, TDN. Los teutones están obligados a ganar para asegurar su pase a octavos de final del certamen y no preocuparse por el resultados de los suecos.

Después de su derrota inicial ante México , Alemania reencontró el rumbo con una victoria en tiempo agregado por conducto de Toni Kroos ante Suecia, y ahora necesita culminar la obra ante Corea del Sur y evitar quedar eliminada en la primera ronda del Mundial por primera ocasión desde 1938.

Alemania vs. Corea del Sur: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES Perú 9:00 a.m. Latina y DirecTV México 9:00 a.m. TDN , Azteca, Televisa y Estrellas Colombia 9:00 a.m. RCN , Caracol Ecuador 9:00 a.m. RTS Sports, DirecTV Venezuela 10:00 a.m. Venevisión, Tves, Meridiano Televisión, TLT , IVC , DirecTV Sports Bolivia 10:00 a.m. Red Unitel, Red UNO , Tigo Sports Paraguay 10:00 a.m. Telefuturo, SNT , Tigo Sports, Movistar Deportes Chile 11:00 a.m. Canal 13, Mega y DirecTV Argentina 11:00 a.m. TV Pública, TyC Sports y DirecTV Uruguay 11:00 a.m. Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce España 4:00 p.m. Telecinco, Mediaset y Cuatro Alemania 4:00 p.m. ARD , ZDF , Sky Deutschland Corea del Sur 11:00 p.m. SBS

México, con seis puntos, encabeza un Grupo F repleto de posibilidades, pero Alemania controla nuevamente su destino. Clasificarán en caso de derrotar por al menos dos goles a Corea del Sur el miércoles en la Arena Kazán.



“Ahora todo gira en torno a vencer a Corea del Sur ”, dijo Kroos al exhortar a sus jugadores a no dejarse llevar por la euforia y la emoción que rodeó a los alemanes tras la victoria con Suecia.



A pesar de la transformación, existen muchas deficiencias que debe atender el técnico alemán Joachim Loew antes del último partido. Julian Draxler y Thomas Mueller no inquietaron a Suecia en ataque, y la dupla de Jerome Boateng y Antonio Ruediger estuvo titubeante durante el tenso partido que afectó emocionalmente a Alemania.



Sin embargo, su improbable triunfo incrementó la confianza de sus jugadores antes de su tercer enfrentamiento mundialista con Corea del Sur, número 57 en la clasificación. Alemania ganó sus dos duelos previos en 1994 y 2002.



Con pocas opciones de clasificar, Corea del Sur recibió un nuevo golpe después de que el capitán Ki Sung-yueng quedó descartado para el duelo ante Alemania. El mediocampista del Swansea es el jugador de mayor experiencia en el equipo, con 104 apariciones con su selección.



Corea del Sur ha perdido sus últimos cuatro juegos del Mundial, pero aún tiene una ligera esperanza. El equipo podría avanzar si vence a los tetracampeones del mundo y México derrota a Suecia.

Alemania vs. Corea del Sur: probables alineaciones

Corea del Sur : Hyun-woo, Min-woo, Young-gwon, Hyun-soo, Yong, Sung-yueng, Seon-min, Jae-sung, Hee-chan, Heung-min.

Alemania: Neuer, Hector, Sule, Rudiger, Kimmich, Kroos, Khedira, Muller, Ozil, Reus, Werner.

Fuente: AP