Ante España, Argentina ha sufrido una de las goleadas más tristes de su historia (6-1), una que ha dolido en el alma, una que ha dejado humillados a los jugadores, una que ni el propio Lionel Messi ha podido soportar tras el sexto gol que marcaron los campeones mundiales del 2010.



Cuando corrían los 74 minutos del partido , Isco se aprovechó, por tercera vez en la noche, de la inocencia de la defensa argentina y definió a placer ante Caballero. Los hinchas en la tribuna no podían creerlo y mucho menos Messi en el palco.

Es por eso que ni bien cayó el sexto gol, Leo Messi no dudó en marcharse rumbo a los vestuarios. No quería seguir siendo testigo presencial de la paliza de los españoles a sus compañeros. Como era de esperarse, en redes sociales no dudaron en criticar el comportamiento del mejor jugador del mundo.



Cabe recordar que Lionel Messi no estuvo en el Argentina vs. España por molestias físicas que arrastraba desde la semana pasada y que le impidieron, además, jugar ante Italia. Todo hacía indicar que el crack del Barcelona iba a estar este martes en el Wanda, pero la AFA decidió no arriesgar.