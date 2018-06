Kirill Córdoba y Morena Sola tienen 7 y 9 años, les apasiona el fútbol y este sábado se sienten especialmente afortunados ya que serán dos de los niños que escoltarán a los jugadores de Argentina e Islandia hasta el terreno de juego del moscovita Spartak Stadium por el Mundial Rusia 2018 .



Ambos son parte del programa "McDonald's Player Escorts", lo que les dará la oportunidad de tomar la mano de alguno de sus ídolos. Pisarán el mismo césped que Willy Caballero, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi o Sergio Agüero.



"Yo me pido entrar con Messi", avanzó Kirill Córdoba, de origen ruso y adoptado por una familia argentina.



Como él, Morena Sola también integra el listado de 135 niños internacionales -a los que se suman 1.273 rusos- escogidos para acompañar a los jugadores durante los partidos del Mundial de Rusia.



"Cuando me lo dijeron pensé que era una mentira y ahora estoy acá. Es un sueño cumplido", dijo Morena Sola.



La joven argentina, de 9 años, confesó en una divertida rueda de prensa que le "gusta mucho el deporte".



"Me gusta mucho el cole, me gusta correr mucho a mí, así que me decidí a jugar al fútbol", explicó.



Ella juega en un equipo de niños de una comunidad humilde de Argentina. "A veces hay alguna otra niña", apuntó con emoción.