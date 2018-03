La palabra de Diego Maradona , para muchos, el mejor futbolista de la historia, siempre será importante en la Selección de Argentina. Más aun, en épocas de preparación para el Mundial Rusia 2018. Como previo a un amistoso ante Italia , donde el 'Pelusa' hizo algunas confesiones.

En entrevista para una marca de relojes, Diego Maradona, a modo de broma, respondió en qué coincide con Lionel Messi , el crack del Barcelona, con el que es comparado de vez en cuando. "Que es zurdo y que me gusta jugar. Yo, con 57 años, vengo de jugar. Igual, mírame, estoy muerto, pero igual sigo queriendo pegarle a la pelota. Yo creo que en eso nos parecemos", contestó.



Asimismo, Diego Maradona, habló sobre las chances de Argentina para el Mundial. ¿Ya será momento de la 'Albiceleste'? "No lo creo. Conozco a muchos jugadores y se que le van a jugar por todo. Tienen una buena posibilidad, pero no lo doy como favorito porque los favoritos nunca ganan", dijo.



Por último, Maradona, que es entrenador del Al Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos, se animó a darle unos consejos a Lionel Messi. "Que continúe jugando, que no pare de divertirse. Tiene que olvidarse de los críticos, si puede ganar o no el Mundial, la Champions o la Copa del Rey. No tiene que demostrar nada. Tiene que disfrutar del juego en el campo".

Argentina vs Italia juegan este viernes 23 de marzo en amistoso internacional de la fecha 1 de FIFA del año en el Etihad Stadium. Dicho cotejo, que servirá como preparación para el Mundial Rusia 2018 , se jugará desde las 2 y 45 de la tarde (hora peruana 4:45 pm. en Argentina) y será transmitido en territorio nacional a través de la señal de TyC Sports.