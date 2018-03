Argentina vs. Italia en un amistoso a realizarse este viernes (2:45 p.m. hora peruana) como previa al Mundial de Rusia 2018. El cuadro de Jorge Sampaoli viaja a Manchester para medirse ante la ‘Azurra’ en el Etihad Stadium. El duelo será transmitido por la señal de TyC Sports en el país albiceleste, por lo que solo podrá ser visto solo por la señal de DirecTV.

Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 2:45 p.m. DirecTV Ecuador 2:45 p.m. DirecTV Argentina 4:45 p.m. TyC Sports México 5:45 p.m. DirecTV Colombia 2:45 p.m. DirecTV Chile 4:45 p.m. DirecTV California 11:45 a.m. Nueva York 2:45 p.m. España 8:45 p.m.

En la previa del partido, el seleccionador de Italia, Luigi Di Biagio, definió al meta Buffon como un "monumento", y subrayó que le convocó para que genere unión en el vestuario "azzurro".



Di Biagio, que sustituyó al técnico Giampiero Ventura tras la clasificación fallida al Mundial de Rusia 2018, explicó además que Buffon seguirá defendiendo la portería de Italia, en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro).



"Buffon está aquí también para unir. Está aquí para jugar, dar algo más al equipo. Es un valor añadido dentro y fuera del campo. Jugará uno o dos partidos, no sé. Veré en estos días, tomaré una decisión dependiendo de lo que vea", aseguró.



Di Biagio propuso a Buffon seguir representando a la selección italiana en los próximos amistosos contra Argentina (23 marzo) e Inglaterra (27 marzo), para que no terminara su carrera como internacional con la eliminación padecida en la repesca mundial contra Suecia.



Después de ese fracaso, la Federación de Fútbol italiana (FIGC) eligió a Di Biagio, entonces al frente de la sub-21, como seleccionador interino. El actual técnico de la absoluta "azzurra" admitió que, pese a que no sea una prioridad, tiene el objetivo de quedarse al mando de la selección.