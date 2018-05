Brasil parte como uno de los favoritos para llevarse Rusia 2018 . Con Neymar y compañía, los dirigidos por Tite buscaron llevarse la Copa del Mundo, pero al frente tendrá a la vigente campeona Alemania con Toni Kroos y compañía.

Para calentar el torneo, Cafú dio su once histórico de la 'Canarinha' para The Guardian y no consideró a dos figuras: Ronaldinho y 'Ney'. El campeón en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002 tampoco se incluyó en el equipo.

Sí fueron considerados cracks como Taffarel, Roberto Carlos, Lucio, Rivelino, Pelé y Ronaldo Nazario en la Selección de Brasil . En la fotogalería de esta nota te los presentamos.