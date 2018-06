La polémica generada por la posible llegada de Neymar al Real Madrid inquieta sobremanera al portugués Cristiano Ronaldo . Sin embargo, Marcelo , compañero de ‘Ney’ en la selección de Brasil, le abrió las puertas a su compatriota.

“ Cristiano no es dueño del Real Madrid, no (risas). No porque él esté allí Neymar no pueda llegar. Todos los jugadores están apoyando para que Cristiano se quede, pero Neymar siempre tiene las puertas abiertas. Creo que los mejores jugadores del mundo tienen que jugar en el Real Madrid, y ya dije hace dos o tres años que, para mí, un día va a jugar en el Madrid”, aseguró el defensa.

A conquistar Rusia

Marcelo es consciente que esta Copa del Mundo le dará la oportunidad al 'Scracht' de sacudirse de la humillante eliminación sufrida en la semifinales de Brasil 2014 al caer (7-1) ante Alemania .

“Siempre he sacado cosas buenas del pasado y traigo para mi vida. Las malas tratan de mejorar. En la otra Copa (Brasil 2014) fue horrible, todos los brasileños quedaron tristes con lo que sucedió. Pero tenemos que vivir, tenemos otra oportunidad para mostrar que podemos pelear por el título”, aseguró.

La siempre favorita Brasil debutará el 17 junio ante Suiza en partido válido por el Grupo E del Mundial Rusia 2018 .