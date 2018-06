Brasil vs. Costa Rica se enfrentan este viernes en San Petersburgo por la fecha 2 del grupo E del Mundial Rusia 2018 . El partido, que está programado para las 7 de la mañana (hora peruana y mexicana), será transmitido para toda América Latina en narración y transmisión vía Teletica, Latina, DirecTV Sports, Azteca 7 y TDN. Recuerda que Depor te ofrecerá el minuto-minuto y goles del encuentro.

Dos selecciones que no cumplieron con las expectativas en la primera jornada del Mundial Rusia 2018 tienen que remediarlo sin falta en la segunda: tanto Brasil necesita un triunfo que confirme su favoritismo y le evite pasar apuros en la última jornada, como Costa Rica se ve obligada a ganar o empatar si no quiere verse fuera de los octavos.

PAÍS HORA CANAL Perú 7:00 a.m. Latina, DirecTV Colombia 7:00 a.m. Caracol, RCN , DirecTV Sports Argentina 9:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 8:00 a.m. SKY México, TDN , Televisa y TV Azteca España 2:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Uruguay 9:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC , Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 9:00 a.m. Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Sports Costa Rica 6:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 10:00 a.m. RTS , DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 8:00 a.m. FOX , FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 8:00 a.m. FOX , FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

La selección de Brasil llegó a San Petersburgo tras un debut que parecía amenazar la mediática estructura conocida como 'los 4 Fantáticos', formada por Neymar, Coutinho, Gabriel Jesús y Willian, ya que estos dos últimos fueron intrascendentes ante los helvéticos, pero la defensa de cinco de Costa Rica les dará otra oportunidad.



La concentración brasileña en Sochi ha pasado turbulencias. Primero, las quejas formales hechas a la FIFA por considerar irregular la jugada que permitió a los suizos igualar 1-1 el partido del debut; y al mismo tiempo los reclamos por las faltas recibidas por los brasileños.



El martes Neymar abandonó el entrenamiento a los 15 minutos de su comienzo y poco después el médico explicó que sería preservado debido a los golpes que jugadores suizos le habían propinado en el tobillo izquierdo. Sin embargo, el miércoles Neymar se entrenó a tope con el grupo y sin dificultades físicas, por lo que no se duda de su presencia en el once titular.

Costa Rica también sufre la marejada. A la inesperada derrota ante Serbia (0-1) que dejó patente una manifiesta incapacidad ofensiva de los de Óscar Ramírez cuando el rival se atrincheró atrás, se sumó una polémica de un supuesto enfrentamiento interno entre los jugadores por un vídeo de un pelotazo en un rondo.



La situación llegó a tal punto que el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, y el capitán Bryan Ruiz tuvieron que salir ante los medios de comunicación a dar explicaciones el martes pasado.



En lo puramente deportivo, no se espera que Ramírez mueva su esquema habitual de tres centrales y dos carrileros, aunque podría dar entrada por la izquierda a Bryan Oviedo en lugar de Francisco Calvo. En el centro del campo, la única pieza que podría cambiar es Johan Venegas para dar sitio en la derecha a Joel Campbell.



Marco Ureña seguirá siendo la única referencia contra Brasil. "Nuestro objetivo es sumar inteligentemente, no piensen que vamos a salir a arriesgar un 4-2-4, son 90 minutos para ganar el partido o al menos no perderlo, porque el empate nos sigue dejando vivos matemáticamente, más complicado, pero vivos", advirtió Bryan Ruiz.

Brasil vs. Costa Rica: alineaciones probables de partido por el grupo E del Mundial Rusia 2018

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; William, Coutinho, Neymar; y Gabriel Jesús.



Costa Rica: Navas; Gamboa, Acosta, González, Duarte, Oviedo; Campbell, Borges, Guzmán, Ruiz; y Ureña.