Tras el retiro de Diego Maradona , el mundo se preguntó cuánto tardaría en ver algo igual. La respuesta no tardó en llegar, en forma de un pequeño chico de Rosario que creció en Barcelona hasta convertirse en el mejor jugador del mundo. Argentina respiró tranquila y se frotó las manos.



Una década después, la generación Messi puede haberse despedido con más pena que gloria. Y aquí el ‘Diego’ en las reacciones que son virales en Facebook .



Diego vivió de esa forma el partido entre Argentina con Francia, en donde puede vérsele alegre en medio de los goles de Kylian Mbappé . La ‘Albiceleste’ luchó lo más que pudo, aunque el ‘Diego’ celebraba como los goles como también se olvidaba del mismo encuentro.



Las reacciones no han tardado en Facebook . Hay quienes critican al ex jugador de la Selección de Argentina y otros que saludan su recuperación. Maradona siempre va a generar polémica, como el equipo.