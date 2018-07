¿Por qué Griezmann celebró el título de Francia con la bandera de Uruguay?

En un gesto de cariño por Uruguay, el francés Antoine Griezmann , flamante campeón del mundo en Rusia 2018 , recibió una bandera de ese país sudamericano durante una rueda de prensa al término de la final del Mundial y por varios minutos respondió preguntas vistiéndola sobre su espalda.



Un periodista uruguayo le entregó la bandera al goleador galo, quien al recibirla exclamó en español: ¡Qué fenómeno, Uruguay nomá (vamos)!



'Grizou' ha reconocido en distintas ocasiones su amor por los uruguayos, gracias a su relación amistosa con varios futbolistas nacidos en ese pequeño país, como Diego Godín y José María Giménez, sus compañeros en el Atlético de Madrid.



Incluso, Godín es padrino de la hija del delantero galo.



El astro de los 'Bleus', que consiguieron su segunda estrella mundial al vencer 4-2 a Croacia en Moscú , ha adoptado desde hace varios años la mayoría de las costumbres uruguayas, desde el vocabulario hasta el consumo de mate (una infusión hecha con hojas de yerba mate), bebida nacional en Uruguay y su vecino Argentina.



Griezmann contó que su "relación con Uruguay" se remonta a su etapa en San Sebastián, cuando jugaba en la Real Sociedad "con un entrenador uruguayo (Martín Lasarte) y un compañero uruguayo, Carlos Bueno. Con él comencé a ver partidos de Peñarol".



"Es una nacionalidad que me encanta, son gentes que adoro. Tengo un poco su estilo, no me rindo nunca y me entrego al máximo", dijo en una ocasión.



Por este amor a Uruguay, Griezmann no celebró el segundo gol de Francia frente a los charrúas, en el 2-0 por los cuartos de final en Nizhni Nóvgorod, que significó la eliminación de la Celeste, una casaca que suele vestir en sus ratos libres o la de Peñarol, uno de los grandes del fútbol charrúa del que es socio de honor.



"Fue por respeto en relación a mis amigos uruguayos, que me han ayudado en mis inicios como profesional", explicó en ese entonces al ser consultado por qué se quedó parado y sin gritar el gol que anotó.



"La alegría la tenía, pero fui respetuoso", añadió.



Fuente: AFP