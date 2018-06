Inauguración Mundial Rusia 2018 EN VIVO y EN DIRECTO : no te pierdas todos los detalles de la ceremonia este jueves 14 de junio desde el Estadio Olímpico de Luzhnikí ubicado en la ciudad de Moscú . FIFA prepara un evento que será recordado en la posteridad. No te pierdas la transmisión por DirecTV, Latina, Azteca 7, TV Pública y Caracol. También lo puedes seguir a través de la web de Depor.

El acto tendrá grandes estrellas de la música como sus principales invitados. Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi - que son los protagonistas de la canción que sonará en la inauguración del Mundial Rusia 2018 , 'Live it up' -, están más que confirmados. Aunque, quien se llevará todas las miradas en la inauguración será el cantante británico Robbie Williams.

Horarios y canales de la Inauguración del Mundial Rusia 2018:

PAÍS HORA CANALES Perú 8:00 a.m. Latina y DirecTV México 8:00 a.m. Canal 5 y Azteca 7 Colombia 8:00 a.m. DirecTV Sports, RCN y Caracol Ecuador 8:00 a.m. DirecTV Sports Chile 10:00 a.m. DirecTV Sports, Mega y Canal 13 Argentina 10:00 a.m. DirecTV Sports y TV Pública

En el acto ceremonial de la inauguración de Rusia 2018 también estará el presidente del país anfitrión, Vladimir Putin. "Nuestra nación está lista para acoger la Copa Mundial de la FIFA", dijo en el Congreso que se celebró en Moscú, donde también también fue escogida la sede del Mundial 2026: Estados Unidos, México y Canadá.

La previa también tendrá un condimento especial. Se celebrará este miércoles por la noche un concierto de gala en la Plaza Roja donde actuarán grandes estrellas de la ópera, como el español Plácido Domingo y el peruano Juan Diego Flórez.

Además, también han confirmado sus presencias en la Inauguración del Mundial Rusia 2018 glorias vivientes del deporte rey como Ronaldo Nazario (Brasil) y el portero Iker Casillas (actual Porto).

La canciller alemana, Angela Merkel, no ha confirmado que tenga intención de viajar en breve a Rusia, donde se reunió hace poco con Putin. Aunque, algunos le han exhortado a quedarse en casa para no legitimar las agresivas políticas al jefe del Kremlin, siendo una gran aficionada al fútbol de la selección, es probable que viaje si el equipo llega a las semifinales o a la final.