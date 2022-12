Final del partido, Marruecos 1-0 Portugal | La selección de Marruecos agrandó su histórica participación en Qatar 2022 al completar otra nueva sorpresa, esta vez en los cuartos de final ante Portugal para dar por concluido el sueño de gloria mundialista de Cristiano Ronaldo, y meterse de forma absolutamente inesperada en las semifinales, hito por añadido para el fútbol africano.

Esta selección de Marruecos es un auténtico acorazado, sin apenas vías de agua. Impermeable. No es casualidad que sea el equipo que menos goles ha encajado. Es fruto del trabajo constante de sus hombres, de su solidaridad y concentración.

Aunque Portugal trató de encontrar soluciones con balones largos a los costados, principalmente al izquierdo con Raphael Guerreiro y Joao Felix, o retrasando a Bruno Fernandes para ayudar a Ruben Neves en la elaboración, o buscando entre líneas a Otavio y Bernardo Silva, no tuvo manera. No encontró el camino para conectar con Gonçalo Ramos, el héroe de Lusail con su histórico triplete, que volvió a ser titular en detrimento de Cristiano Ronaldo, otra vez de inicio en el banquillo.

Cristiano buscó, pero no encontró. Se desesperó al ritmo que sus compañeros no le encontraban y sus rivales le secaban. Ni el ‘7′ de Madeira, ni Joao Felix, menos activo con el paso de los minutos, ni Rafael Leao. No había soluciones. Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes no encontraron ni el hueco ni el momento preciso para concretar.

El partido acabó siendo una misión de supervivencia de Marruecos, como lo había sido ante España, para liquidar a una Portugal al que le pasó lo mismo pero que ni siquiera pudo alcanzar la prórroga ni los penaltis por el vuelo sin motor de En Nesyri y el derroche sin límite de todo el equipo.

Así formaron Marruecos - Portugal ahora

Marruecos repetirá el mismo once de su última presentación: Bono - Achraf, El Yamiq, Saiss, Attiat Allah - Amrabat, Ounahi, Amallah - Ziyech, Boufal, En-Nesyri. DT: Walid Regragui. Portugal sale con Diogo Costa, en la portería; Diogo Dalot, Ruben Dias, Pepe y Raphael Guerreiro, en la defensa; Otavio, Ruben Neves y Bernardo Silva, en el centro del campo; y Joao Félix, Gonçalo Ramos y Bruno Fernandes, en el frente de ataque.

El gol de En-Nesyri par la clasificación de Marruecos

⚽️🇲🇦 ¡Así anotó En-Nesyri! Cabezazo bien de goleador para el 1-0 de Marruecos contra Portugal.



¡Hay un pasaje a las semifinales en juego!#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/LWqNK0l2Af — DSports (@DSports) December 10, 2022

Marruecos - Portugal en vivo: minuto a minuto

Cristiano Ronaldo iguala récord mundial

Cristiano Ronaldo jugó este sábado contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar su partido 196 con Portugal, igualando así el récord mundial de duelos internacionales de selecciones.

El astro luso, que entró en el minuto 51 de juego en lugar del centrocampista Ruben Neves, igualó el récord del kuwaití Bader al-Mutawa y sus 196 apariciones con la camiseta nacional, que ostentaba desde el 14 de junio pasado. El astro luso suma un nuevo récord a su brillante trayectoria tras convertirse en el inicio de Qatar 2022 en el primer jugador en marcar en cinco Mundiales.

La previa, Marruecos - Portugal en vivo

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, repite suplencia en el once titular de Fernando Santos en el partido de los cuartos de final del Mundial 2022 contra Marruecos en el estadio Al Thumama, con la única novedad del centrocampista Ruben Neves por William Carvalho respecto a la goleada por 6-1 de octavos ante Suiza y con la apuesta decidida como delantero de Gonçalo Ramos, autor de tres tantos en ese choque.

Portugal sale con Diogo Costa, en la portería; Diogo Dalot, Ruben Dias, Pepe y Raphael Guerreiro, en la defensa; Otavio, Ruben Neves y Bernardo Silva, en el centro del campo; y Joao Félix, Gonçalo Ramos y Bruno Fernandes, en el frente de ataque, según informó la propia selección en sus redes sociales oficiales.

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, no dispone para la titularidad del central Nayed Aguerd, lesionado en el último duelo contra España y que ocupa un puesto en el banquillo, para el partido de los cuartos de final del Mundial 2022 contra Portugal, con lo que suple su ausencia en el once con Jawal El Yamiq, en una de las dos novedades de la alineación junto a la entrada de Yahya Attiat-Allah por Noussair Mazraoui en el lateral izquierdo.

Marruecos sale con Yassine Bono; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saiss, Yahya Attiat-Allah; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youseff En Nesyri y Sofiane Boufal, según informó la Federación de Fútbol de Marruecos en su página web oficial.

Lo que debes saber de los protagonistas

Los Leones del Atlas hicieron historia el pasado martes eliminando a España en la tanda de penaltis. Y es que, el combinado nacional marroquí consiguió alcanzar la ronda de los cuartos de final de un Mundial por primera vez en su historia. Además, los muchachos de Walid Regragui lo hacen con unos más que positivos números. Tres victorias y un empate en lo que va de Copa del Mundo, con apenas un gol encajado (en propia puerta) y cuatro tantos a favor.

Sofyan Amrabat es el jugador a seguir en este partido. El pivote marroquí de 26 años, que milita en la Fiorentina, está siendo una de las grandes revelaciones del torneo. Una roca en el centro del campo, que ya se ha medido y desconectado a figuras como las de Modric, De Bruyne o Pedri de forma más reciente. Cuestión de tiempo que los grandes de Europa pongan sus ojos en él.

Por su parte, la selección portuguesa llega a unos cuartos de final de un Mundial por tercera vez en su historia. La primera, en 1966 cuando finalizaron terceros. Y la más reciente, la del 2006 en Alemania, cuando quedaron cuartos. Es decir, en ambas ocasiones han conseguido avanzar de ronda. Para llegar hasta aquí, golearon de forma abrumadora por 6-1 a Suiza, haciendo gala de su esteral poderío ofensivo como la irrupción de Gonçalo Ramos, João Félix, Bruno Fernandes y compañía.

El jugador a seguir en esta selección es Gonçalo Ramos. El joven delantero portugués de 21 años del Benfica apenas había jugado 12 minutos en la Copa del Mundo. Fernando Santos apostó por él como titular y reemplazo de Cristiano Ronaldo contra Suiza en octavos.

Marruecos - Portugal se encuentran igualados con un triunfo por seleccionado, ambos en fase de grupo. El primer duelo fue el 11 de julio de 1986 en el Grupo F del Mundial de México 1986, en donde Marruecos se impuso 3-1 en el estadio Jalisco de Guadalajara. Luego, 32 años más tarde, fueron rivales en la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando la selección europea ganó 1-0, con gol de cabeza de Cristiano Ronaldo, el 20 de junio de 2018 por el Grupo B en el estadio Luzhniki de Moscú.

Por un lado está la Selección de Marruecos con tan solo un gol en contra en cuatro encuentros del conjunto africano; por otro lado, la Selección de Portugal con doce tantos de la selección lusa, igualada en ese apartado con Inglaterra, donde Fernando Santos promedia dos goles cada tres remates entre los tres palos.

Marruecos ostenta un estilo radicalmente distinto al del resto de selecciones que permanecen en Qatar. Su 32.8% de posesión en el torneo es, de lejos, el menor de los ocho equipos que quedan (seguidos por Países Bajos, con 53.4%). A pesar de que no se necesita armar una barrera para ganar, es un factor que contribuye a la incapacidad marroquí de crear un alto volumen ofensivo.

Por su parte, Portugal ha inyectado un verdadero propósito a su campaña mundialista con la victoria 6-1 sobre Suiza en octavos de final y en gran medida, se debe a su seleccionador Fernando Santos. El técnico de 68 años ha estado en el ojo de la tormenta luego de atreverse a sentar a Cristiano Ronaldo en la última presentación; sin embargo, ha podido comprobar a su reemplazante, Goncalo Ramos, un joven de 21 años del Benfica que viene dando que hablar. Santos tomó dos grandes decisiones y de repente, su equipo vuelve a parecer todo un contendor.

Portugal está listo para jugar contra Marruecos hoy

¿A qué hora juegan Marruecos - Portugal en vivo?

El partido entre Marruecos - Portugal en vivo desde el Estadio Ciudad de la Educación, se juega desde las 12:00 horas en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay; 11:00 horas en Bolivia, Venezuela; 10:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia; 9:00 horas en México y Estados Unidos.

¿Quién será el árbitro para el Marruecos - Portugal de hoy?

El argentino Facundo Tello ha sido designado para dirigir este sábado el partido Marruecos-Portugal, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, que se disputará en el estadio Al Thumama.

Tello estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade; el cuarto árbitro será el salvadoreño Iván Barton; el VAR será el también argentino Mauro Vigliano; el AVAR el español Ricardo de Burgos Bengoetxea; el VAR de fuera de juego Diego Bonfa; y el apoyo del VAR el estadounidense Armando Villarreal.

El argentino dirigirá su tercer encuentro en este Mundial, tras el Suiza-Camerún y el Corea del Sur-Portugal.El brasileño Wilton Sampaio dirigirá también el sábado el Inglaterra-Francia, auxiliado por sus compatriotas Bruno Boschilia y Bruno Peres; el cuarto colegiado será el emiratí Mohammed Abdulla Mohammed. El colombiano Nicolás Gallo será el VAR; y los españoles Juan Martínez Oliver y Alejandro Hernández Hernández el AVAR y el apoyo al VAR, respectivamente.

Árbitro Principal: Facundo Tello (Argentina)

Primer Asistente: Ezequiel Brailovsky (Argentina)

Segundo Asistente: Gabriel Chade (Argentina)

Cuarto árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Árbitro de VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Asistente de VAR: Ricardo de Burgos (España)

VAR fuera de juego: Diego Bonfa (Argentina)

VAR de Apoyo: Armando Villarreal (E.E.U.U)

¿Cómo llegó Marruecos hasta cuartos de final?

Marruecos aprobó con buena nota la fase de grupos. Quedó primero del grupo F, uno de los grupos más duros de toda la fase, pues debía competir contra la subcampeona Croacia y la siempre amenazante Bélgica. El hecho de clasificarse estando en ese grupo ya anuncia el peligro que tiene esta selección pero es que se le suma que no ha perdido ningún enfrentamiento dentro de la fase.

Debutaron ante Croacia de Modric; equipo que era favorito. Pero los croatas lograron crear demasiado peligro y los marroquíes mantuvieron el tipo dejando el partido en un 0-0. La segunda jornada presentaba el siguiente desafío contra los belgas, venciendo 2-0. Finalmente, derrotaron 2-1 a Canadá.

23/11/22 | Marruecos 0-0 Croacia | primera fecha

27/11/22 | Bélgica 0-2 Marruecos | segunda fecha

01/12/22 | Canadá 1-2 Marruecos | tercera fecha

06/12/22 | Marruecos 0-0 España | octavos de final

¿Cómo llegó Portugal hasta cuartos de final?

Portugal fue una de las selecciones que antes de acabar la fase de grupos ya estaban clasificados. Tuvo unas buenas dos primeras jornadas y una tercera olvidable, pero finalmente terminó primero del grupo H, seguido de la ya eliminada Corea del Sur. La primera jornada fue un partido repleto de goles, en frente tenían a Ghana y a pesar de haber dominado todo el encuentro los africanos no lo pusieron fácil y estuvieron en constante búsqueda del empate, cosa que consiguieron en algún momento puntual del partido.

Finalmente el partido concluyó con un 3-2 y con un nuevo récord para la estrella portuguesa: Ronaldo se convertía en el primer jugador en marcar en 5 mundiales diferentes. El segundo partido fue contra Uruguay, selección que en teoría sería la competidora directa de los lusos, pero en un partido totalmente insulso de los sudamericanos, Portugal se logró imponer por 2-0, aunque pudieron haber caído más.

En la tercera jornada jugaron contra Corea que mostró querer pasar de fase por encima de todo. A pesar de que los portugueses fueran ganando por 1-0 casi todo el partido, los asiáticos no se rindieron y al final lograron dar la vuelta al marcador, que terminó con un 1-2 y la clasificación de ambos equipos por encima de Uruguay.

24/11/22 | Portugal 3-2 Ghana | primera fecha

28/11/22 | Portugal 2-0 Uruguay | segunda fecha

02/11/22 | Corea del Sur 2-1 Portugal | tercera fecha

06/12/22 | Portugal 6-1 Suiza | octavos de final

¿Cómo le fue a Portugal sin Cristiano Ronaldo?

Cuesta imaginarse una Portugal sin Cristiano Ronaldo. Desde la 2003-2004, el portugués ha sido habitual en las alineaciones del combinado ibérico, participando sin excepción en las Eurocopas de 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020, y en los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Sin embargo, el partido ante Suiza crea un precedente muy peligroso para él. Fue suplente sin que ninguna molestia física sirviera como justificación. CR7 fue suplente porque Fernando Santos consideró que era mejor salir con Gonçalo Ramos de titular. Encima, el jugador del Benfica le dio la razón marcando el primer ‘hat-trick’ en fase eliminatoria de los Mundiales en 32 años.

El astro portugués se ha perdido 20 encuentros con Portugal en los últimos seis años. De esos 20 partidos, Portugal solo ha perdido dos. El primero, contra Suiza en la clasificación al Mundial de 2018. Cristiano sufría una lesión en el tobillo y se quedó fuera de un encuentro que hizo que su selección iniciara con mal la fase clasificatoria para Rusia. El atacante no se perdió un duelo más de ese grupo y Portugal lo ganó todo, sellando su billete para la Copa del Mundo.

La segunda derrota tuvo que esperar al pasado mes de junio, en el contexto de la Nationes League. En la cuarta jornada, otra vez contra Suiza, Cristiano se perdió el encuentro por fatiga y su selección cayó por 1-0. Una derrota que terminó siendo crucial, cuando España les superó de camino a la fase final del torneo.

Las fortalezas de Marruecos para el partido de hoy

En las palabras del ex seleccionador de España Luis Enrique, el lateral derecho del PSG Achraf Hakimi y el extremo del Chelsea Hakim Ziyech son nombres “obvios” y los más referentes para el equipo marroquí. Mismo caso del delantero del Sevilla Youssef En-Nesyri y el volante de la Fiorentina Sofyan Amrabat. Pero el jugador que atrapó inesperadamente la atención de Luis Enrique en octavos de final fue Azzedine Ounahi, el mediocampista del Angers de 22 años.

Las fortalezas de Portugal para el partido de hoy

Santos tomó dos grandes decisiones y de repente, su equipo vuelve a parecer todo un contendor. Cristiano Ronaldo asumió el rol de suplente, sustituido por el joven artillero del Benfica de 21 años Goncalo Ramos, mientras que el lateral del Manchester City Joao Cancelo y el volante de los Wolves Ruben Neves, siempre presentes en Qatar hasta entonces, también se quedaron fuera.

El resultado fue una contundente victoria contra un equipo que sólo concedió dos goles en ocho encuentros de eliminatorias para terminar sobre Italia, desatando una ola de optimismo renovado en la previa de lo que se considera un encuentro de cuartos de final sumamente accesible contra Marruecos.

Historial de partidos previo al Marruecos - Portugal en Mundiales

Marruecos y Portugal se cruzaron dos veces en una Copa del Mundo. La primera vez fue en México 1986, donde la selección africana derrotó por 3-1 a los europeos en la primera ronda, y gracias a ese triunfo se clasificó por primera vez a los octavos de final de un Mundial. El segundo enfrentamiento entre sí se dio en la fase de grupos de Rusia 2018, partido en el que Portugal venció por 1-0 a Marruecos con gol de Cristiano Ronaldo.

De los que disputaron ese encuentro en el Mundial anterior, se repiten 7 en el plantel actual de los lusos (Pepe, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Bernardo Silva, Joao Mario, Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo) y 3 en los marroquíes (Munir El Kajoui, Achraf Hakimi y Hakim Ziyech).

Mundial 1986 - Marruecos 3-1 Portugal : México albergó el mundial de 1986. Allí, Portugal y Marruecos quedaron en el mismo grupo, donde también se encontraban Inglaterra y Polonia. Los lusitanos, que llegaron a las semifinales de la Eurocopa en 1984, comenzaron el mundial con un triunfo ante Inglaterra y luego cayeron frente a Polonia uno por cero. En el último partido del grupo, Marruecos los venció 3-1 y los dejó sin chance de avanzar y en el sótano del grupo F, un resultado criticado en Portugal y que generó cambios en el equipo.

Mundial 2018 - Marruecos 0-1 Portugal : el equipo africano se convirtió en la primera selección eliminada del Mundial Rusia 2018 luego que el equipo luso venciera por la mínima diferencia con anotación de Cristiano Ronaldo, quien de remate de cabeza firmó la victoria para seguir avanzando a la siguiente ronda del certamen. En aquella ocasión, ambos equipos conformaron el grupo B, junto a España e Irán.

¿Cuántas rivalidades hubo entre africanos y europeos en los Mundiales?

Se disputaron 11 duelos de fase eliminatoria de un Mundial FIFA entre rivales africanos y europeos. Los representantes de la UEFA dominan el historial con 9 series ganadas. Las 2 victorias de selecciones de la CAF fueron a favor de Senegal por 2-1 en la prórroga ante Suecia en Corea-Japón 2002 (Octavos de Final) y de Marruecos en el reciente triunfo contra España en la definición por penales (3-0) en los Octavos de Final de Catar 2022.

Diez datos claves previo al Marruecos - Portugal

¿Cuáles son los pronósticos de hoy, Marruecos - Portugal?

A pesar del buen nivel defensivo de Marruecos, parece demasiado pedir otro partido dejando la valla invicta ante Portugal, considerando su goleada 6-1 ante Suiza. Sus carencias ofensivas deberían pasarle factura tarde o temprano.

Marruecos solo ha tolerado un gol en contra en Qatar y Portugal tendrá un rival más férreo que Suiza. Pero, con tantos goleadores en su plantel, eventualmente lograrán convertir. Quizás lleguen a la prórroga y no podemos descartar que Cristiano cause gran impacto como suplente en su último Mundial. Sin embargo, el pronóstico es que los lusos clasifiquen a la fase de semifinal.

¿Cómo formarán Marruecos – Portugal en el partido de hoy?

Selección de Marruecos : Bono; Achraf, El Yamiq o Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri y Boufal.