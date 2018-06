Los enfrentamientos entre Argentina y Nigeria son bien disputados y se han hecho comunes en la Mundial Rusia 2018 . Desde Estados Unidos 1994 estas selecciones se midieron en cuatro oportunidades y, pese a lo reñido de los partidos, el resultado siempre fue favorable para los albicelestes.

Por esa razón que el DT alemán Gernot Rohr , espera que el equipo de Jorge Sampaoli “llegue ya clasificada” al tercer partido que ambos afrontarán por el Grupo D del Mundial para así contar con más chances que le permitan acceder a cuartos de final del torneo.

“Espero que en el tercer partido, que juegan contra nosotros, ya estén clasificados y así no tengamos el problema de jugar contra Lionel Messi ”, aseguró Rohr , quién espera sacudirse de la derrota 2- ante Inglaterra y lograr un triunfo en su último partido de preparación ante República Checa.

“Confío en que en las dos semanas que nos quedan de preparación podamos seguir y mejorando para llegar en las mejores condiciones a la primera fase. Intentaremos superar el grupo. Si lo hacemos, ya veremos hasta dónde podemos llegar", añadió el germano.

La selección de Nigeria debutará ante Croacia el 16 de junio, seis días después lo hará contra Islandia y finalmente el martes 26 cerrará su participación en la primera fase ante Argentina.

"No estamos preparados para ganar (el Mundial) y no podemos pretender conseguir eso. Pero sí podemos soñar: ganar es un sueño y ese sueño no nos lo van a quitar. Nunca vamos a dejar de luchar y de soñar", agregó el DT de las ‘Súper Águilas’.