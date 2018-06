Sueño frustrado. El defensor mexicano Diego Reyes quedó fuera de la selección de su país que disputará el Mundial de Rusia 2018 debido a una lesión en el muslo derecho de la que no se pudo recuperar, según informó este martes la federación del ' Tri '.

" Diego Reyes no logró completar satisfactoriamente su recuperación, por lo que causa baja de la convocatoria de la selección para la Copa Mundial . Se realizará el proceso pertinente ante FIFA para inscribir en su lugar a Erick Gutiérrez" , informó la Femexfut en un comunicado.



El popular 'Flaco' se lesionó el pasado 6 de mayo durante el partido en el que su equipo, Porto, se coronó campeón de Portugal ante el Feirense. México debutará el domingo ante el campeón defensor, Alemania, por el grupo F del Mundial , donde luego chocará con Suecia y Corea del Sur.

"Mi lesión ha ido desapareciendo, sin embargo, el día de hoy, he decidido que no formaré parte de los 23 jugadores que disputarán la próxima Copa del Mundo y no me queda mas que desearle a Erick, a mis compañeros y al cuerpo técnico la mejor de las suertes'' , publicó Reyes en un comunicado luego de la dolorosa noticia.