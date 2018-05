A sus 39 años, el veterano Rafael Márquez encabeza la lista preliminar de 28 jugadores que el colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México , presentó este lunes ante la FIFA para la Copa del Mundo Rusia 2018 .



"Fuera de la cancha, no hay debate de que es el futbolista que más le puede aportar a la selección", explicó Osorio, quien colocó a Márquez Álvarez en la nómina como mediocampista y no como defensa.



El colombiano resaltó el liderazgo de Márquez, quien jugaría su quinta Copa del Mundo, y aseguró que su inclusión obedece a razones "estrictamente deportivas" analizadas con su cuerpo técnico. "Su jerarquía se transluce en tranquilidad para jugar en los partidos de máximo nivel y exigencia", aseguró Osorio.



Márquez sin embargo se ha visto envuelto en el último año en una polémica luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciara que lo investigaba por presuntos vínculos con narcotraficantes. Esto lo tuvo lejos de las canchas durante 80 días, pero volvió a jugar y no está imposibilitado de jugar la Copa del Mundo.