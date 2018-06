Luego de ver el VAR, el árbitro decidió no cobrar penal tras una mano clara de 'Chicharito' Hernández en el México vs. Suecia por el Mundial Rusia 2018. Sobre los 27 minutos del primer tiempo, el delantero hizo contacto con la pelota con una parte ilícita tras un pivoteo de un atacante sueco. Segundos después, Pitana revisó el video y no lo sancionó.

México busca agregar brillo a su campaña del Mundial con un triunfo ante Suecia en el cierre del Grupo F que siga impulsando la imagen del director técnico Juan Carlos Osorio. La relación de Osorio con la prensa local ha sido difícil debido a su estrategia de hacer rotaciones y sus frecuentes experimentos con las alineaciones desde que se hizo cargo del "Tri" en 2015.



Hasta hace poco la afición mexicana tampoco estaba convencida con sus métodos. Pero eso parece haber cambiado tras las victorias 1-0 sobre Alemania y 2-1 frente a Corea del Sur, resultados que ponen al "Tri" en la cima del Grupo F y cerca de la clasificación a los octavos de final.



Los aficionados que habían pedido la salida del técnico colombiano al final del juego de despedida contra Escocia a inicios de junio en el estadio Azteca, parecen haber cambiado de opinión al hacer las pases con el estratega de 56 años.



México clasificará a la fase de los mejores 16 con un triunfo o un empate contra Suecia el miércoles. También podría avanzar con una derrota si Alemania no le gana a Corea del Sur.