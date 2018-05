La Selección de España todavía no ha anunciado los jugadores que estarán en el Mundial Rusia 2018 , pero Julen Lopetegui dará a conocer sus convocados este próximo lunes 21. No se vislumbran grandes sorpresas.



De hecho, el entrenador de España tiene en mente trabajar con el once base que logró la clasificación para la cita mundislista de junio próximo. En la siguiente galería te mostramos cuál sería la alineación probable de los campeones en Sudáfrica.



Hay que decir que si se cumplen los pronósticos lógicos, España podría cruzarse en el camino de Perú o Argentina en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Si la bicolor clasifica como segundo del grupo C, enfrentará a la Albiceleste en caso esta quede como líder de su serie. Es lo que debería pasar.