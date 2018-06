Increíble, aunque no parezca. Las casas de apuestas deben estar llenándose de dinero tras los atípicos resultados del Mundial Rusia 2018 , pero no este francés que ha acertado casi todo en la segunda fecha de la Copa del Mundo . Tan solo falló en cuatro de 16 partidos, y por ello se llevó 260 mil euros, apostando tan solo 80. Ha hecho una fortuna y podrá pagar la hipoteca de su departamento en Francia, en donde el precio siempre se encuentra por las nubes.



“Veía el ticket 300 veces al día diciéndome: no es posible. Incluso cuando Colombia ganaba 3-0 no estaba tranquilo. Después ellos ganaron y yo gané 260.000 euros”, contó Jérémy, el afortunado que apostó en una casa online, que seguro debe estar preocupada.



Algunos goles agónicos fueron claves para él: el de Toni Kroos en el minuto 95 ante Suecia y el de Shaqiri ante Serbia. Así, la acertó en 12 de los 16 partidos. En medio de sorpresas como la de Corea del Sur ante Alemania o la de México ante la misma Selección teutona, puede verse que hay también quienes ganan y aciertan con las apuestas. El galo es un caso.



¿Apostarás para los octavos de final? Hay partidos muy difíciles como es el caso de Argentina con Francia o el duelo entre Uruguay con Portugal. Nada puede confirmarse al 100%, a diferencia de otros Mundiales. Ahora hasta el más chico puede golear en la Copa del Mundo.



Para el dato, Jérémy tiene 30 años y trabaja de obrero en Francia. Pero bueno, luego de lo ganado, seguro no trabajará unos días para disfrutar de Rusia 2018 .