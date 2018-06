Muchos esperan que tras el final del Mundial Rusia 2018 , Neymar anuncie el rumbo de su futuro. Ya sea el PSG o Real Madrid, el planeta fútbol quiere saber de una vez por todas qué será de él. Aunque otros ya creen conocer la respuesta.



De acuerdo al programa de TV español 'El Chiringuito', el crack de la selección de Brasil ya le ha comunicado al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que quiere irse de París. No se siente contento en el club ni en la ciudad que lo ha acogido en los últimos meses y espera que la directiva le dé la libertad.

El anuncio de Neymar para la directiva del PSG se habría dado el mismo día que los parisinos ganaron el título de Liga. Sin embargo, siempre según la citada fuente, la directiva cree que la decisión del brasileño fue tomada con la cabeza caliente y se esperanzan en que pueda dar marcha atrás.



No obstante, Neymar ya no quiere saber nada del PSG y espera más bien que facilite su salida para empezar a negociar con el Real Madrid. En tanto, en Valdebebas estarían pendientes de una segunda reunión del brasileño con el club para reiterar el pedido de traspaso.



Mientras tanto, Neymar se prepara para continuar jugando el Mundial Rusia 2018 . En el primer partido, el crack del PSG no marcó en el 1-1 ante Suiza y ahora espera que su suerte cambie ante Costa Rica el próximo viernes.