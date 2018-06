Portugal vs Irán por el Mundial Rusia 2018 : partido este lunes 25 de junio en el Mordovia Arena. Los lusos, con Cristiano Ronaldo al mando, esperan conseguir una victoria que asegure su pase a octavos de final como líderes. El encuentro se disputará desde la 1:00 p.m. (hora peruana) y se jugará en simultáneo con el otro encuentro del Grupo B, España vs Marruecos, EN VIVO y EN DIRECTO vía Latina, DirecTV, Cuatro y ONLINE por Depor.com.



La experiencia tendrá una importancia monumental en este encuentro. Carlos Queiroz, actual técnico de Irán y ex de Portugal , tratará de armar una estrategia para controlar a Cristiano Ronaldo, quien solía ser su dirigido.



Portugal , campeón vigente de Europa, comparte con España la cima del Grupo B con cuatro puntos. Irán les sigue los pasos con tres unidades gracias al triunfo por 1-0 sobre Marruecos en su presentación.



Horarios para el Portugal vs Irán en el Mundial Rusia 2018

PAÍS HORARIO CANALES Perú 1:00 p.m. Latina y DirecTV Colombia 1:00 p.m. RCN , Caracol y DirecTV México 1:00 p.m. TDN , Azteca, Televisa y Estrellas Ecuador 1:00 p.m. RTS Sports, DirecTV Chile 2:00 p.m. Mega, Canal 13 y DirecTV Argentina 3:00 p.m. TV Pública, TyC Sports y DirecTV Estados Unidos (Florida) 2:00 p.m. FS1, FOX Sports, Univisión y NBC Universo España 8:00 p.m. Telecinco, Mediaset y Cuatro

Irán se ha clasificado al Mundial en otras cuatro ocasiones previas, todas desde 1978. Avanzar de la fase de grupos por primera vez requeriría de un triunfo sobre Portugal . El empate sería suficiente en caso de que España perdiera por al menos dos goles de diferencia ante Marruecos.



Los iraníes cayeron ante España, pero con un margen 1-0 en un encuentro en el que dispusieron de varias ocasiones de gol que fueron desperdiciadas. Aunque acabaron decepcionados con el resultado, su tenacidad frente a los campeones del Mundial de 2010 los dejó complacidos.



Necesitarán más que esperanza para frenar a Cristiano, autor de cuatro goles — tres en el empate con España — y quedó como el máximo anotador activo de todo el mundo al llegar a 85 tantos con su selección. A sus 33 años de edad, el astro del Real Madrid mantiene su excepcional, lo que llevó al técnico de la selección portuguesa a comparar al atacante con un buen vino.



Alineaciones probables Portugal vs Irán: