Portugal vs. Marruecos : se enfrentarán este miércoles en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscu por la fecha 2 del Grupo B de Rusia 2018 (7:00 a.m. hora peruana y mexicana vía Latina, Telecinco y TDN). El cuadro luso, que tendrá como titular a Cristiano Ronaldo, está en la obligación de ganar luego de su empate ante España en la primera jornada. Este partido también será transmitido por DirecTV, Azteca, SKY, Estrellas, TV Pública, Mediaset, Cuatro, Tigo Sports, Mega, Caracol y RCN.

Como se recuerda, los dirigidos por Fernando Santos igualaron anteriormente 3-3 ante 'La Roja'. Cristiano fue el crack del encuentro al marcar un hat-trick al portero David De Gea. Con ello está como uno de los líderes de la tabla de goleadores del Mundial.

Portugal vs. Marruecos: horarios y canales en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES Perú 7:00 a.m. Latina y DirecTV Colombia 7:00 a.m. RCN , Caracol y DirecTV Ecuador 7:00 a.m. RTS Sports y DirecTV México 7:00 a.m. TDN , Azteca, Sky y Estrellas Argentina 9:00 a.m. TV Pública, TyC Sports y DirecTV Chile 8:00 a.m. Mega, Canal 13 y DirecTV Estados Unidos (Florida) 8:00 a.m. FOX Sports, FS1, Univisión, Telemundo y NBC Universo España 2:00 p.m. Telecinco, Mediaset y Cuatro

El entrenador de la Selección de Portugal , Fernando Santos, podría cambiar un poco su oncena de cara a este vital duelo frente a Marruecos . André Silva entraría en lugar de Gonçalo Guedes, quien no mostró su mejor nivel frente a los españoles. Joao Mario es otro de los que apuntan a iniciar ante los 'Los Leones del Atlas'.

El técnico de los lusos sostuvo en rueda prensa que si bien es cierto 'CR7' es su mejor jugador, no dependen de él para ganar cotejos. "Esto no es un deporte individual, esto es un Mundial. No son los individuos los que buscan batir los récords", apuntó.

Por su parte, Marruecos también debe ganar los tres puntos luego de su caída 1-0 frente a Irán. El técnico Hervé Renard aseguró que no hay un plan especial para detener a Cristiano Ronaldo. Confía en que el juego colectivo de sus dirigidos le pueda hacer frente a los lusitanos.

"Si ponemos tres defensores con él, ¿quién vigila al resto? Son un grupo con jugadores muy buenos, no debemos olvidar que son los campeones de Europa. Solo debemos estar concentrados en cada ataque", afirmó.

Portugal vs. Marruecos: posibles alineaciones

Portugal: Rui Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Moutinho, Joao Mario; André Silva y Cristiano Ronaldo.



Marruecos: Munir; Mendyl, Benaita, Da Costa, Al Ahmadi, Dirar; Harit, Belhanda, Ziyech; Saiss y Boutaïeb.

Fuente (Depor y EFE)