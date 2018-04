Ibrahimovic no irá al Mundial. Para el técnico de Suecia, Zlatan se descartó y sería mucho premio para él si lo llama para la Copa del Mundo. El delantero, hoy en Estados Unidos, queda excluido de esta forma de un campeonato que no juega desde el 2006.



Fuera ‘Ibra’, recordamos otros grandes jugadores que no harán presente en Rusia 2018. Desde Arturo Vidal y Alexis Sánchez en Chile hasta Gareth Bale en Galés.



