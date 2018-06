El Mundial Rusia 2018 no solo tendrá grandes futbolistas, también contará con estrellas millonarias según la última publicación de la revista Forbes sobre los deportistas que más ingresos generaron en el último año. Lionel Messi superó a Cristiano Ronaldo y Neymar con más de 110 millones de dólares.

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather es el deportista mejor pagado del mundo en el último año con 285 millones de dólares en premios. Mayweather, de 41 años, encabezó la clasificación anual por cuarta vez en siete años con una sola pelea, su polémico duelo en agosto de 2017 en Las Vegas contra la estrella de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor, que ha recibido 99 millones y quedó en cuarto lugar.

Argentina en Rusia 2018: Israel lamentó cancelación del amistoso por amenazas contra

Gracias a la suma de 550 millones de esa mega pelea, Mayweather, apodado "Money", ganó en una noche más que en los doce meses que las estrellas del fútbol Lionel Messi (FC Barcelona, 111 millones incluyendo 84 millones en sueldos) y el portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 108 millones incluidos 61 en salario), que ocupan respectivamente el segundo y el tercer lugares. Ronaldo terminó primero en el ranking hace dos años.

El brasileño Neymar ocupa el 5º lugar (Paris SG con 90 millones), por delante de la superestrella de la NBA LeBron James (Cleveland, 85.5 millones) y el tenista suizo Roger Federer (77.2 millones). Otros futbolistas que figuran en el ranking y estarán en Rusia 2018 son Paul Pogba en el puesto 52 (Francia; US$ 29.5 M.), Luis Suárez en el puesto 60 (Uruguay; US$ 26.9 M.) y Sergio Agüero en el puesto 86 (Argentina; US$ 23 M.).

Con estos datos, Argentina es la selección que jugará el Mundial Rusia 2018 con más jugadores en la prestigiosa lista de Forbes con dos representantes y un monto total de 134 millones de dóalres entre Lionel Messi y Sergio Agüero. Mientras que otros tres futbolistas que no estarán en el Mundial también integran la lista: Gareth Bale (Gales; puesto 35; US$ 34.6 M.), Oscar (Brasil; puesto 56; US$ 27.4 M.) y Wayne Rooney (Inglaterra; puesto 58; US$ 27 M.)

OTROS DATOS QUE PUEDEN INTERESAR



- Por primera vez desde 2010, ninguna mujer está incluida en esta clasificación.



- En total, los 100 mejores atletas recibieron 3,8 mil millones en ganancias.



- Estados Unidos es el país más representado con 66 atletas en este top 100.



- Once deportes diferentes están representados y es la NBA la que domina este top 100 con 40 jugadores.



- La NFL (fútbol americano) tiene 18, seguido de las Grandes Ligas de béisbol con 14 jugadores, fútbol (9), golf (5), tenis y boxeo (4 cada uno).