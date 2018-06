¿Esto podía pasar en Sudamérica? En Europa, el fútbol se vive a mil, aunque ello no signifique que haya peleas ni enfrentamiento a causa de gol u celebración. En una plaza de Berlín se dio el ejemplo. Cuando el ‘Chucky’ Lozano marcó el gol de México sobre Alemania , decenas de fanáticos del ‘Tri’ no dudaron en gritar y celebrar el tanto ante la mirada de hinchas teutones. Ni se inmutaron, así como los alemanes no fueron a agredirlos. Todo fue una fiesta.



¿Esto pasaba en Perú, Argentina u otro país? Es difícil verlo la verdad. Tal es el caso que México será sancionado luego de triunfar sobre el equipo de Joachim Löw tras los cánticos homofóbicos en el estadio de Luzhnikí.



La FIFA dijo que daría más detalles sobre lo ocurrido en el momento apropiado debido a que como el proceso está en marcha no puede decir nada más por el momento.



México fue multado varias veces durante las eliminatorias al Mundial por estos cantos, por lo que la federación local ha pedido a sus hinchas que dejen de hacerlo.



El grito fue normal durante los partidos del "Tri" en el Mundial 2014, cuando la FIFA no tomó ninguna medida. Pero posteriormente la entidad lanzó una dura campaña contra estos comportamientos y multó a varias federaciones de América Latina, como las de México, Argentina y Chile.



La FIFA está empleando a tres observadores especiales en cada partido del Mundial para que reporten comportamientos discriminatorios de los espectadores.