EN VIVO: Empieza la fiesta. El majestuoso estadio Luzhniki de Moscú, que lucirá colmado con 80.000 almas, será el escenario del partido inaugural del Mundial Rusia 2018 que estará animado por el inglés Robbie Williams , junto a la aclamada soprano rusa Aida Garifullina , quiene encabezarán el show que le cantará al fútbol y Rusia durante un mes acaparará las miradas de los fanáticos del deporte rey.

El exintegrante del grupo 'Take That', gran aficionado al fútbol, está "muy contento e impaciente por volver a Rusia para esta actuación única".



"He hecho muchas cosas en mi carrera y estar en la apertura del Mundial de la FIFA ante 80.000 aficionados al fútbol en el estadio y millones en todo el mundo es un sueño de infancia que hago realidad", declaró en un comunicado el intérprete de éxitos como "Angels', "She's the One" o "It's Only Us", prometiendo "un espectáculo inolvidable".

PAÍS HORA CANALES Perú 8:00 a.m. Latina y DirecTV México 8:00 a.m. Canal 5 y Azteca 7 Colombia 8:00 a.m. DirecTV Sports, RCN y Caracol Ecuador 8:00 a.m. DirecTV Sports Chile 10:00 a.m. DirecTV Sports, Mega y Canal 13 Argentina 10:00 a.m. DirecTV Sports y TV Pública

En el escenario en el césped de Moscú estará también la soprano rusa Aida Garifullina , "una de las voces jóvenes más aclamadas de Rusia", que representará al país anfitrión, indicó la FIFA en su comunicado.



También estará presente en el acto de inauguración el exfutbolista brasileño Ronaldo .



"El partido de apertura siempre es muy simbólico. Es el instante en el que te das cuenta del gran momento que, seas jugador o hincha, esperas desde hace cuatro años y que finalmente ha llegado", comentó en el mismo comunicado Ronaldo , dos veces ganador del Mundial, en 1994 y 2002.



Luego del ya clásico show, la selección anfitriona Rusia, se medirá ante Arabia Saudita por el primer encuentro del Grupo A (10:00 am) que completan Uruguay y Egipto.