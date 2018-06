André Carrillo tras ser elegido el mejor jugador de Perú: "Fue una experiencia inolvidable"

Si hay un jugador de Perú que merece tener la atención de los mejores equipos en el Mundo, ese es André Carrillo . La 'Culebra' la 'rompió' y ante Australia marcó el camino para reencontrarnos con un gol mundialista después de 36 años.

El delantero del Watford fue elegido el mejor jugador del compromiso, pero aún así él no considera que la bicolor haya hecho su mejor partido. A continuación su análisis del partido contra los 'Canguros' y su Mundial en general:

"Sin duda me encuentro bastante feliz. No con la sensación de que hicimos un gran partido, pero sí contento con el triunfo. Paolo me jaló bastante marca y pude rematar. Ha sido una experiencia increíble, un sueño que cualquier peruano tenía. No se dieron los resultados, pero esto será una experiencia inolvidable para mí", dijo la 'Culebra'.



"Llenamos un estadio con la hinchada peruana y creo que me quedo con eso, el hincha me llena de orgullo. Sabemos que ningún rival nos pasó por encima. Nos quedamos con rabia de no haber pasado", dijo.

André Carrillo fue la figura de la bicolor y se especula mucho con la posibilidad de que el Everton esté tras sus pasos para la siguiente temporada.