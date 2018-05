Carlos Lobatón es de los jugadores que fueron parte del proceso de Ricardo Gareca en las Eliminatorias Rusia 2018. Pero no continuó, pero no culminó el último tramo para lograr la clasificación, al igual que Claudio Pizarro. Algunos descartan al ‘14’, pero otros, como ‘Loba’, no.

“El que tiene problemas de hacer su lista es Ricardo Gareca. No Carlos Lobatón. Pero como compañero, me encantaría que regrese y juegue el Mundial”, dijo el líder natural de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

En ese sentido, Carlos Lobatón afirmó que “ve muy mentalizados” a los que fueron sus compañeros de la Selección Peruana , para afrontar el Mundial Rusia 2018. Asimismo, reveló que siente “envidia sana” por no ser considerado por Ricardo Gareca.

Por otro lado, Lobatón analizó lo que será la final por el Torneo de Verano que protagonizará Sporting Cristal ante Sport Huancayo. Los celestes, que igualaron en su visita, recibirán al cuadro de Marcelo Grioni en el Estadio Nacional, este sábado.

“Huancayo es un equipo que aprovecha muy bien su condición de local. Sabe jugar. Tiene jugadores interesantes. En lo personal, ando bien. Lo estoy disfrutando. Porque son pocas las finales las que uno puede estar. Yo tuve la suerte de hacerlo”, concluyó.

