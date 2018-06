Imposible no emocionarse: hinchas alemanes y australianos cantan barra peruana [VIDEO]

Lo que pase dentro de la cancha da para el debate. Por ejemplo, hay quienes dicen que la Selección Peruana jugó bien y merecía más, pero hay otros que coinciden en que no se puede considerar buen juego si no hay triunfo.



Sin embargo, hay cosas que no pueden discutirse. Y una de ellas es que, pese a las dos derrotas, la hinchada bicolor se hizo notar en el Mundial . La gran cantidad de peruanos que acudieron a Rusia 2018 no pasó desapercibida. Y su clásico "cómo no te voy a querer", tampoco.

► La emotiva arenga de los hinchas peruanos a Gareca.

En Twitter, el usuario Alberto Goachet publicó un video en el que se aprecia a hinchas de diversos países cantándola a todo pulmón. Entre ellos, alemanes y australianos diciendo sin problemas "si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer".

Además, la blanquirroja lidera la encuesta realizada por el portal internacional Eurosport. Le siguen Panamá y México. Si quieres votar por alguna, puedes hacerlo aquí .

► ¿Cuál es la mejor hinchada de Rusia 2018? Perú lidera la encuesta internacional.

La Selección Peruana se despedirá de Rusia 2018 el martes (9am. hora peruana) ante Australia, ya sin chances de clasificar a octavos de final. Eso sí, aún tiene la oportunidad de agregarle goles y triunfo al buen juego, a ver si así convence a los detractores.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR