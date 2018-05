El rey del bloqueo. Luis Advíncula es uno de los jugadores más carismáticos de la Selección Peruana y lo volvió a demostrar en un video que subió a su Instagram , donde creó el 'Bloqueo Challenge' como parte de una ayuda social que busca mejorar la educación de los niños en nuestro país.

'Bolt' no perdió la oportunidad de desafiar a uno de sus compañeros de la blanquirroja y eligió a Edison Flores para que continúe con este divertido reto, que se perfila ha convertirse en viral. No te quedes fuera y apoya a esta noble causa. Recuerda que, para lograr la meta, se tienen que alcanzar los 100 mil me gusta.

Es ídolo en Holanda: Jefferson Farfán aparece en el equipo mundialista del PSV Eindhoven

Advíncula ya había grabado un video con las mismas características en 2015 e incluso fue usado por Ricardo Gareca en una charla de la Selección Peruana para relajar las tensiones del equipo en la Copa América de ese año.

Gareca usó un video de Advíncula en 2015 para relajar a la Selección Peruana. (YouTube)

El lateral de la blanquirroja, quien fue considerado como el jugador más rápido hace unos meses, dejó abierta la posibilidad de que se continúe la cadena del popular baile entre los seleccionados.

Mientras tanto, la Selección Peruana se prepara en la Videna para lo que será el último tramo de su preparación para el Mundial de Rusia 2018 y Luis Advíncula lucha palmo a palmo con Aldo Corzo para adueñarse de la banda derecha. ¿Habrá bloqueo?

TE PUEDE INTERESAR

Mira los penales tras el empate 2-2 entre Perú y Chile en amistoso con miras al Mundial Sub 17 [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 17 cayó 5-4 con Chile en la tanda de penales. (Foto: ANFP / Video: FJ Chile)

La palabra rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor).

LEE TAMBIÉN