Paolo Guerrero: "Haré todo lo que pueda para jugar el Mundial"

Siempre lo ha hecho y ahora no será la excepción. Paolo Guerrero no dejará de hacerle honor a su apellido y aunque todo parezca consumado, el delantero de la Selección Peruana no se rendirá en su sueño de jugar el Mundial.

A pesar que el TAS amplio la sanción del delantero a 14 meses, el '9' de Flamengo agotará hasta la última posibilidad con tal de estar en Rusia.

Así lo dijo el '9' de la Selección Peruana en una entrevista con el diario New York Times de Estados Unidos. Rendirse nunca, parece ser su lema.

"Soy un luchador. Siempre he peleado cuando el camino tuvo dificultades. No es fácil convertirse en futbolista profesional y he luchado por serlo. Continuaré luchando y demostrando mi inocencia, haré todo lo que esté en mis manos para jugar la copa del mundo", dijo el 'Depredador.