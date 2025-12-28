El pasado 21 de diciembre, la Selección Peruana disputó un partido amistoso ante Bolivia en Chincha. El duelo, no válido por fecha FIFA, fue organizado por la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) y reunió a jugadores que no son convocados de manera habitual. Entre las caras jóvenes destacó Bassco Soyer, quien sumó algunos minutos, pero brindó una asistencia en el triunfo (2-0) contra ‘La Verde’. El joven volante de 19 años actualmente milita en Gil Vicente de Portugal; sin embargo, estuvo en la capital para aprovechar la oportunidad de vestir la camiseta del equipo de todos. Días después, brindó sus impresiones de este cotejo, sumado también a un mensaje para Paolo Guerrero, ex compañero en Alianza Lima, que anunció su retiro a finales del 2026.

“Feliz por estos días con la selección y unos días con la familia, ahora a volver a entrenar y seguir la temporada. Siento que estoy progresando mucho, es lo que quería, para eso fui para allá. Ahora a seguir entrenando fuerte y jugando. Fue un momento muy lindo porque es algo que todo futbolista sueña, tuve la oportunidad de jugar unos minutos”, contó antes de partir a Portugal.

Para Bassco, la experiencia también significó acercarse a jugadores de experiencia que vistieron ‘la bicolor’ como es el caso de Pedro Gallese, capitán de Perú ante Bolivia y uno de los referentes en los últimos años. Soyer tuvo palabras de elogio para el ‘Pulpo’, reciente fichaje de Deportivo Cali.

“Pedro (Gallese) es una persona increíble, el mejor arquero de la historia del Perú. Nos brindó toda la confianza como capitán y referente, todos sabemos la importancia que tiene en la selección”, apuntó.

Bassco Soyer habló sobre su adaptación en el Gil Vicente. (Foto: Gil Vicente)

En esa misma línea, el joven futbolista de 19 años brindó su perspectiva de lo que necesita la Selección Peruana para este nuevo proceso, sumado también a la idea de generar un balance para llegar al Mundial 2030. Por lo pronto, seguirá buscando ganarse el puesto en el Gil Vicente de Portugal.

“La selección necesita a los mejores jugadores, que todos estén al máximo nivel. Muchos están trabajando para eso y ganarse un cupo porque estar en la selección es lo más importante para un jugador. Ahora tengo que ir a Portugal, hacer las cosas bien para ganarme un espacio”, declaró.

Su vínculo con Alianza Lima y Paolo Guerrero

No es un secreto que Bassco Soyer es hincha de Alianza Lima. El mismo jugador ha reconocido su cariño por la institución donde pasó su etapa formativa. En esa misma línea, reconoció seguir la actualidad del club, deseándoles el mejor de los éxitos para la temporada 2026.

“Yo sigo a Alianza siempre, soy hincha desde muy pequeño y hay muchos jugadores que son amigos míos y les deseo lo mejor en este nuevo inicio”, inició. Acto seguido, reveló su sentir por la noticia que Paolo Guerrero se retira a finales de 2026.

“Es algo que le duele a todo el Perú, Paolo es mi ídolo y un amigo, es algo que me duele pero es la decisión que ya ha tomado. Todos quisiéramos un Paolo para toda la vida porque es un goleador increíble pero así es esta carrera y por eso hay que disfrutarla día a día”, sentenció.

Bassco Soyer anotó un gol con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

