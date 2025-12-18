Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)

El ‘Depredador’ puso fecha final a su carrera profesional y también se refirió a la salida de Barcos de Alianza Lima. Por otro lado, contó que no tuvo la oportunidad de conversar con Gorosito en su despedida.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS