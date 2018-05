Intentó a mantenerse al margen de la situación, pero no aguantó más. El papá de Paolo Guerrero rompió su silencio y salió en defensa del delantero de la Selección Peruana . ‘Don’ José lamentó la situación por la que atraviesa el futbolista y recalcó que su hijo no es un consumidor de drogas sociales.

“Es una pena que Paolo, que está luchando por conseguir jugar el Mundial, agotando todas las posibilidades y no tomando en cuenta esta situación fáctica que él aduce en su defensa y el WADA reconoce que no es drogadicto, que no tomó un anís para rendir más. Tenía la autorización de la nutricionista, etc. Sin embargo, se ensañó con una sentencia desproporcionada y arbitraria. En fin, muchas cosas más”, escribió el papá de Paolo Guerrero , según informó ATV.

Hace unas horas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su "profunda comprensión" de la difícil situación que vive Paolo Guerrero , pero destacó que la sanción fue impuesta por el máximo tribunal deportivo siguiendo un procedimiento disciplinario estándar.

“Es muy difícil, que lamentablemente la FIFA ha respetado a la WADA. Qué golpe tan fuerte para el país. Todo ha sido protocolar. No contemplaron sus antecedentes, que no es consumidor de droga social, que no consume cocaína, ni fuma cigarrillos”, agregó el padre de Paolo Guerrero .

Por otro lado, ‘Don’ José confía en que la Selección hará un buen papel en el Mundial y exige a los de Ricardo Gareca a que “dejen bien en alto el nombre del Perú”.

Perú entrena en la Videna, con miras al choque amistoso ante Escocia. (Video: Instagram)