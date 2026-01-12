A falta de menos de un mes para que se vean las caras por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, en 2 de Mayo ya palpitan lo que será la llave frente a Alianza Lima, donde buscarán dar el golpe y meterse a la siguiente ronda donde Sporting Cristal espera por su rival. En medio de esta previa, Eduardo Ledesma, director técnico del conjunto paraguayo, analizó el presente del conjunto blanquiazul y fue polémico con sus declaraciones respecto a la jerarquía de jugadores como Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Guillermo Viscarra.

En primera instancia, el estratega de 40 años reveló que la directiva de su equipo viene trabajando para recibir a los íntimos en el Estadio Río Parapití y no tener ningún inconveniente con la organización. “La idea e intención es esa (jugar en el Estadio Río Parapití). Sé que el club está haciendo un esfuerzo para llegar a los tiempos y tener todo en orden para que se habilite en el partido contra Alianza Lima por el torneo más importante del continente”, declaró ante ABC Deportes.

Si bien Alianza Lima cerrará en el Estadio Alejandro Villanueva y tendrá la posibilidad de apoyarse en su gente para definir la llave, Ledesma confía en que 2 de Mayo será capaz de sacar un resultado positivo en Paraguay y así visitar Matute con optimismo. Eso sí, es consciente que los íntimos han hecho una importante inversión al reforzarse para afrontar la temporada 2026.

“Yo creo que los dos partidos son claves, obviamente el primer partido tiene mucho que ver porque jugamos de local con nuestra gente, pero como te dije, Alianza Lima es un equipo grande, un equipo copero, un equipo que está acostumbrado a este tipo de torneos. Hay incorporaciones muy importantes, muchos nombres, están invirtiendo mucho porque seguramente quieren tener un buen año”, agregó.

Paolo Guerrero es una de las principales cartas de gol de Alianza Lima. (Foto: Serie Río de La Plata)

Para esta campaña, Alianza Lima volteó página de lo vivido con Néstor Gorosito en su participación internacional del 2025 y apostó por la idea futbolística de Pablo Guede, quien ya tuvo su primer partido en el banquillo en la Serie Río de La Plata. Si bien la caída por 2-1 a manos de Independiente de Avellaneda no fue un resultado positivo, le sirvió para que el entrenador argentino saque las primeras conclusiones de su plantel.

“Cambiaron de entrenador, van a tener ese torneo de verano que van a estar jugando, ahí lo vamos a estar siguiendo porque seguro hay varias características del equipo, su manera de jugar y bueno, mientras tanto nosotros trabajando y enfocándonos en el inicio del torneo que es muy importante. Tenemos que ir partido a partido”, opinó el DT de 2 de Mayo.

En otro momento de la entrevista, el nacido en Asunción se refirió a la importancia de jugadores como Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Guillermo Viscarra dentro de Alianza Lima. Aunque en un principio reconoció que son elementos claves para Guede, aseguró que sus jugadores no tienen por qué achicarse ante ellos y están en capacidad de enfrentarlos sin complejos.

“Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, de Advíncula, de Zambrano, de Viscarra que está en Bolivia. Entiendo todo eso y es normal más porque se juega en Copa Libertadores. Obviamente ellos tienen un presupuesto más alto pero si vas a jugar la Copa Libertadores o Sudamericana contra un equipo de mucho renombre y sientes que no vas a ganar, es mejor no participar”, afirmó.

Eduardo Ledesma analizó el presente de Alianza Lima. (Foto: 2 de Mayo)

A manera de ejemplo, Ledesma mencionó el hecho de que ya enfrentaron a históricos del fútbol paraguayo como Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz. “Como había dicho después del sorteo, nosotros también en el torneo local enfrentamos contra ‘Tacuara’ Cardozo o Roque Santa Cruz. Entonces, ¿por qué asustarnos de Paolo Guerrero? Será de muchísima jerarquía, pero creo que ya tiene su edad. Obvio que no hay que descuidarlo pero ¿por qué asustarnos?”, acotó.

Finalmente, Eduardo Ledesma habló sobre la presión para esta llave, tirándote toda la responsabilidad a Alianza Lima por ser un club más grande que 2 de Mayo y que se ha reforzado con nombres importantes. Recordemos que el partido de ida será el miércoles 4 de febrero, mientras que la vuelta, a disputarse en nuestra capital, será el miércoles 11 del mismo mes; ambos choques arrancarán a las 7:30 p.m.

“El partido hay que jugarlo, hay que tomarlo como una final pero sin presión. La presión la tiene más Alianza que nosotros. Vamos a buscar la llave, pero Alianza se está preparando. Está buscando gente de renombre y en los papeles es normal. Ellos están acostumbrados a jugar este torneo pero la presión es de ellos. A nosotros nos sirve como motivación y es una liberación para jugar porque no tenemos nada que perder y sí mucho para ganar”, puntualizó.

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

