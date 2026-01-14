El renovado Alianza Lima 2026 se estrenó con derrota en un amistoso internacional ante Independiente de Avellaneda, por la Copa Río de La Plata. Este encuentro marcó el debut del flamante atacante argentino Federico Girotti, quien pese a no marcar pudo mostrar lo que puede aportar en el equipo que dirige su compatriota Pablo Guede.

Aunque le tocó iniciar un poco alejado del área, más como un atacante por banda, destacó el trabajo que realiza el cuerpo técnico blanquiazul para alcanzar el mejor funcionamiento, y confía en hacer una dupla de temer con el experimentado delantero Paolo Guerrero.

“Estuvimos trabajando mucho con el técnico para intentar formar esa sociedad con Paolo Guerrero. El otro día se vio y yo por ahí jugué un poco de extremo y después metiéndome como segunda punta. Yo creo que sí podemos jugar juntos y formar una linda sociedad”, dijo en diálogo con el programa Sport Center.

Por otro lado, Girotti también comentó sobre la última incorporación del club, el seleccionado nacional Luis Advíncula, quien ya sumó algunos entrenamientos con el plantel y tendría minutos en el próximo amistoso de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe.

“Enfrenté a Luis Advíncula en varios clásicos con River Plate, después con San Lorenzo, con Talleres. Recuerdo que nos cruzamos en un clásico, pero queda todo dentro de la cancha. Cuando vino para acá nos saludamos y estuvimos recordando un poco eso”, contó el atacante de 26 años.

Por otro lado, se hace inevitable que no se hable aún de Hernán Barcos, uno de los futbolistas extranjeros de la historia de Alianza Lima y que hasta hace solo unas semanas pertenecía a la institución, con presencia de área, títulos y goles importantes.

“Sé que Hernán Barcos tuvo unos cinco años muy buenos acá. Este año le tocó irse a Cajamarca, dónde quizás sea su último año también”, fue lo único que dijo Girotti, sin entrar en polémicas o comparaciones.

Alianza Lima se medirá este miércoles 14 de enero ante Unión de Santa Fe, en lo que sería el debut de Luis Advíncula. Como se recuerda, el ecuatoriano Jairo Vélez inició las acciones ante Independiente por banda derecha, y luego lo hizo Josué Estrada, quien sale de una lesión.

