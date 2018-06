Paolo Guerrero: "Seria lindo que Ricardo Gareca se pueda quedar, hay que meterle presión"

El capitán de la Selección Peruana habló y pidió la continuidad de Ricardo Gareca . En conferencia de prensa Paolo Guerrero dijo que el entrenador se debe quedar e incluso lanzó una frase que hizo sonreír al DT de la bicolor.

"Seria lindo que se pueda quedar, te hablo como voz del grupo, hay que meterle presión más bien (risas). Estamos muy felices con el trabajo que está realizando", dijo el delantero en la conferencia de prensa oficial que organiza FIFA en Rusia 2018 , previa al duelo con Australia.

El capitán también habló de su futuro en la Selección Peruana, en su club y su castigo impuesto por el TAS. "Tengo contrato en Flamengo hasta agosto y no sé qué pasará. Pero ahorita estoy con mi Selección. Yo puedo seguir jugando después de la Copa, no tengo la fecha del castigo pero yo me mantengo firme luchando por mi carrera", dijo.



"No sé si será mi último partido con la bicolor porque sé que todavía puedo jugar y aportar mucho. Vamos a jugar dejando la vida en el campo. Queremos irnos con los tres puntos y darle esa alegría a los hinchas, nuestras familias y a cada uno de nosotros", agregó.

Paolo Guerrero no pudo ocultar la emoción al hablar de lo vivido en Rusia 2018. "Es increíble lo que se logró, unir al Perú. Es increíble lo que hemos vivido y esperemos que el país siga unido. Esa es nuestra motivación y nuestra fuerza. Todo ese cariño lo tenemos que retribuir dentro del campo".

