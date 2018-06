El técnico de Junior de Barranquilla, Julio Comesaña , quien había criticado al defensa de Perú Alberto Rodríguez por dejar el club sin permiso, anunció una tregua. Su objetivo es que el 'Mudo' solo se concentre en cumplir una gran campaña en el Mundial de Rusia 2018 .

"A mí me gusta hablar y ver a la gente a la cara para conversar estos temas. Dejemos a Rodríguez tranquilo para que haga un buen Mundial", manifestó el uruguayo al programa 'La Cátedra' .

Comesaña aclaró que no tiene ningún problema personal con el defensor de la bicolor. Es más, lo espera de regreso luego del Mundial, pues tiene contrato hasta diciembre. "O no se ha querido explicar bien o yo no me he hecho entender", indicó.

► Santamaría a Rodríguez: "¿Tío, como hace para anticipar y ganar todas?" [VIDEO]

"Que se vaya por autoridad propia le molestó al club. No he tenido ningún problema con él, solo se fue de manera irregular", apuntó el técnico, quien elogió el juego de Alberto Rodríguez. "Es un jugador con una gran visión de juego, tiene una gran lectura, Siempre está bien ubicado", puntualizó.

El 'Mudo', mientras tanto, entrena con la Selección Peruana en Austria. La bicolor hizo un partido de práctica este viernes contra la Sub 20. El delantero Paolo Guerrero anotó un gol .

